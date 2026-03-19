‘मालती मंगले’ हेरेपछि रामकृष्णलाई रविको सान्त्वना : आलोचनाबाट नडराउनू

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते १२:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'मालती मंगले' को प्रिमियर लबिम हलमा भएको थियो जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
  • रवि लामिछानेले फिल्मको अभिनय, कथावस्तु र निर्देशनको तारिफ गर्दै 'कमेडी पनि छ, इमोसन पनि छ' भनेका छन्।
  • निर्माता रामकृष्ण ढकालमाथि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भए पनि रविले उनको पक्षमा उभिएर सांगीतिक क्षेत्रमा योगदानको प्रशंसा गरेका छन्।

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि प्रदर्शन हुने फिल्म ‘मालती मंगले’ प्रिमियर गरिएको छ । लबिम हलमा बुधबार बेलुका आयोजित स्क्रिनिङमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेदेखि फिल्मका सदस्यहरू, संचारकर्मी र सेलिब्रेटी सहभागी रहे ।

फिल्मले प्रिमियरमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गर्‍यो । विशेषगरि, विजय बराल र वर्षा राउतको अभिनयको प्रशंसा छ । कतिपयले राउतले करिअरकै उत्कृष्ट अभिनय गरेको भन्दै प्रशंसाको पुल बाँधेका छन् ।

कमेडियन मेक्सम गौडेलको पनि प्रशंसा भएको छ । रास्वपा सभापति लामिछाने अभिनय, कथावस्तु र निर्देशकीय पक्षको तारिफ गरे । निर्माता समेत रहेका रामकृष्ण ढकालका हितैषी रहेका लामिछानेले फिल्मले भन्नैपर्ने कथा उठाएको बताए ।

उनले भने, ‘मैले धेरै पछाडि चलचित्र हेर्ने मौका पाएँ । यो चलचित्र निकै राम्रो छ । कमेडी पनि छ, इमोसन पनि छ, कलाकारको अभिनय तथा संवाद पनि राम्रो छ । आम दर्शक भएर हेर्दा यो चलचित्र निकै राम्रो छ । निर्देशक नयाँ भए पनि नयाँले बनाएको चलचित्र जस्तो लाग्दैन । म यो चलचित्र हेरेर हाँसे पनि, इमोसनल पनि भएँ ।’

मिडियासामु रविले साथी समेत रहेका निर्माता ढकालको पक्षमा आफू उभिएको बताए । जेनजी आन्दोलनको क्रममा नख्खु कारागारबाट बाहिरिने क्रममा रामकृष्णले रविलाई गाडी दिएका थिए । त्यही गाढी चढेर उनी कारागारबाट बाहिरिएका थिए ।

त्यो घटनापछि फिल्म रिलिजको मुखैमा रामकृष्णमाथि कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता खनिएका छन् । आलोचनाले घेरिएका रामकृष्णलाई सान्त्वना दिँदै रविले सानोतिनो आलोचनाबाट नडराउन सुझाव दिए । रामकृष्णको पक्षमा आफू उभिएको भन्दै रविले सांगीतिक क्षेत्रमा उनको योगदानको प्रशंसा गरे ।

कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ, कृष्ण मल्ल, शर्मिला मल्ल, किरण केसी, यम बराल, सन्दीप क्षेत्रीले पनि फिल्म हेरेर प्रतिक्रिया दिए ।

रानी फिल्म्सको ब्यानरमा युनि इन्टरटेन्मेन्टको सहकार्यमा निर्माण भएको यो फिल्मलाई प्रकु पाण्डेले निर्देशन गरेका हुन् । सागर ज्ञवाली कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा बाबु सुवेदी, रविन श्रेष्ठ, वेदना कर्माचार्य, पद्मावती गुरुङ, स्वीकृति बस्नेत र मिलन बजगाईँ सह-निर्माताका रूपमा छन् ।

विजय बराल, वर्षा राउत अभिनित 'मालती मंगले' को ट्रेलर सार्वजनिक

'मालती मंगले' को नयाँ गीतमा विजय, वर्षा, मेक्समको छमछमी

गीत गाउँदै 'मालती मंगले' प्रचारमा जुटे रामकृष्ण ढकाल

'मालती मंगले' को टिजर : गाउँले परिवेशमा हृदयस्पर्शी प्रेमकथा

'मालती मंगले' को शीर्ष गीत 'सुनैको सपनी' सार्वजनिक

जर्सिङ पौवामा रोमान्टिक विजय र वर्षा : यसरी हुँदैछ 'मालती मंगले' छायांकन

