विजय बराल, वर्षा राउत अभिनित ‘मालती मंगले’ को ट्रेलर सार्वजनिक

News Summary
काठमाडौं । विजय बराल, मेक्सम गौडेल र वर्षा राउतको शीर्ष अभिनय रहेको फिल्म ‘मालती मंगले’को ट्रेलर युट्युबमा सोमबार सार्वजनिक भएको छ ।
ट्रेलरले यो फिल्म परिवार र सामाजिक कथामा आधारित रहेको बुझ्न सकिन्छ । मालती (वर्षा राउत) र मंगले (विजय बराल) बीचको प्रेम कथा, उनीहरूको सम्बन्धमा आउने दरार र पारिवारिक खटपटलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
गौडेललाई हरि नामक खलपात्रमा देखाइएको छ । ट्रेलरमा समावेश चर्चित गीतहरू ’झ्याम पारम’ र ’सुनैको सपनी’का केही आकर्षक अंश पनि समावेश गरिएका छन् ।
रानी फिल्म्सको ब्यानरमा युनि इन्टरटेन्मेन्टको सहकार्यमा निर्माण भएको यस फिल्मको पटकथा तथा संवाद संयोग गुरागाईंले लेखेका हुन् । फिल्ममा प्रकाश घिमिरे, सरिता गिरी, नरिन थापा, मान्सु सापकोटा, सुस्मा निरौला, सुनिल तामाङको पनि अभिनय छ ।
यो फिल्म २५ वैशाखदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4