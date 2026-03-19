‘मालती मंगले’ बाट उत्साहित रामकृष्ण : यो नेपालीपन बोकेको फिल्म हो (भिडियो)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २५ गते १६:५०
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गायक रामकृष्ण ढकालले निर्माण गरेको फिल्म 'मालती मंगले' शुक्रबारदेखि देशव्यापी प्रदर्शनमा आएको छ।
  • ढकालले भने, 'मनोरञ्जनसँगै केही सन्देश पनि लिएर आएका छौं' र दर्शकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको बताए।
  • फिल्मले गाउँघरको जीवन र प्रेमकथा समेटेको छ र ढकालले भविष्यमा पनि राम्रो कथावस्तु लिएर फिल्म बनाउने योजना रहेको बताए।

काठमाडौं । गायक रामकृष्ण ढकालले निर्माण गरेको फिल्म ‘मालती मंगले’ शुक्रबारदेखि देशव्यापी प्रदर्शनमा आएको छ । ग्रामीण परिवेश र नेपाली समाजको कथामा आधारित यो फिल्मले प्रदर्शनको सुरुआती दिनदेखि नै दर्शकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको निर्माण टिमले जनाएको छ ।

फिल्म प्रदर्शनको सन्दर्भमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै ढकालले आफू फिल्मको शीर्षक सुन्नासाथ आकर्षित भएको बताए । उनका अनुसार फिल्ममा प्रेमकथा, जीवनका उतारचढाव, गाउँघरको परिवेश र सन्देशमूलक पक्ष समेटिएको छ । “मनोरञ्जनसँगै केही सन्देश पनि लिएर आएका छौं,” उनले भने ।

ढकालले प्रिमियरमा दर्शकबाट पृथक कथावस्तु रहेको प्रतिक्रिया पाएको बताए । “दर्शकको रेस्पोन्सले खुसी मिलेको छ । कथावस्तु र कलाकारको अभिनयबारे राम्रो प्रतिक्रिया आयो,” उनले भने, “म्युजिकल हिसाबले पनि दर्शकले रुचाउनुभएको छ ।”

अहिलेको फिल्मी वातावरण पहिलेभन्दा धेरै चुनौतीपूर्ण बनेको उनको अनुभव छ । अनलाइन माध्यममा सहजै सामग्री हेर्न पाइने भएकाले दर्शकलाई हलसम्म ल्याउन कठिन भएको उनले बताए । “फिल्म बनाउनभन्दा चलाउन धेरै गाह्रो हुन्छ,” ढकालले भने, “प्रचारप्रसारमा निकै दौडधुप गर्नुपर्छ । अहिलेको समय चुनौतीपूर्ण छ ।”

सांगीतिक यात्राको अनुभवले फिल्म निर्माणमा सहयोग पुगेको पनि उनले बताए । करिब २३ वर्षअघि आफूले आशीर्वाद फिल्ममा अभिनेताका रूपमा काम गरेको स्मरण गर्दै उनले त्यसबेला सुटिङदेखि रेकर्डिङसम्मको अनुभव लिएको बताए । “त्यही अनुभवलाई लिएर ‘मालती मंगले’सम्म आइपुगेको हुँ,” उनले भने ।

ढकालका अनुसार यो फिल्म नेपाली माटो र गाउँघरको जीवनसँग जोडिएको कथा भएकाले विशेष छ । “पहिला धेरै कथा भारतीय फिल्मबाट प्रभावित हुन्थे । अहिले आफ्नै गाउँघर र समाजका कथा आउन थालेका छन्,” उनले भने, “टेक्नोलोजी आधुनिक भए पनि कथामा नेपालीपन हुनु खुसीको कुरा हो ।”

उनले पछिल्लो समय नेपाली फिल्मप्रति युवापुस्ताको आकर्षण बढेको पनि बताए । “पहिला धेरैले हिन्दी फिल्म हेर्थे । अहिले नेपाली फिल्मलाई समर्थन गर्ने क्रम बढेको छ,” उनले भने ।

फिल्मको शीर्षक राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको चर्चित गीतिकथासँग मिल्ने भए पनि कथा भने फरक रहेको ढकालले स्पष्ट पारे । “यो गाउँका मालती र मंगलेको कथा हो । मायाप्रीति, संघर्ष र समाजको परिवेश समेटिएको छ,” उनले भने, “राष्ट्रकविज्यूको शीर्षक भएकाले त्यसको गरिमा कायम राख्ने प्रयास गरेका छौं ।”

फिल्मका कलाकार विजय, वर्षा र मेक्सम गौडेलको अभिनयप्रति पनि उनी आशावादी देखिए । विशेषगरी मेक्सम गौडेलले भविष्यमा नेपाली फिल्म क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना बोकेको उनले बताए ।

भविष्यमा पनि राम्रो कथावस्तु भएका फिल्म निर्माणलाई निरन्तरता दिने सोच रहेको ढकालले बताए । “म अचानक यो क्षेत्रमा आएको होइन,” उनले भने, “अब पनि राम्रो स्टोरी र सब्जेक्ट लिएर अघि बढ्ने सोच छ ।”

अभिनयमा पुनः फर्किने सम्भावनाबारे बोल्दै उनले आफूलाई सुहाउने कथा आए अभिनय गर्न सक्ने संकेत गरे । यद्यपि छोरी रानीलाई भने तत्काल फिल्म क्षेत्रमा ल्याउने योजना नरहेको उनले बताए । “उनी अहिले मेडिकल पढिरहेकी छिन् । सानैदेखि गाउने क्षमता छ,” उनले भने, “भविष्यमा उनको रुचि के हुन्छ, त्यसैअनुसार अघि बढ्छिन् ।”

लालीबजार, मालती मंगले, गुरुआमासहित ५ फिल्म शुक्रबारदेखि, शोज कति छ ?

‘मालती मंगले’ हेरेपछि रामकृष्णलाई रविको सान्त्वना : आलोचनाबाट नडराउनू

विजय बराल, वर्षा राउत अभिनित ‘मालती मंगले’ को ट्रेलर सार्वजनिक

‘मालती मंगले’ को नयाँ गीतमा विजय, वर्षा, मेक्समको छमछमी

गीत गाउँदै ‘मालती मंगले’ प्रचारमा जुटे रामकृष्ण ढकाल

‘मालती मंगले’ को टिजर : गाउँले परिवेशमा हृदयस्पर्शी प्रेमकथा

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

