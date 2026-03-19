रवि लामिछानेलाई बराह सहकारी पीडितको पत्र- हाम्रो बचत फिर्ता होस्

बराह सहकारी पीडित समन्वय समितिले करिब ११ अर्ब बचत फिर्ता गराइदिन माग गर्दै रवि लामिछानेलाई पत्र लेखेका हुन् ।

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २५ गते १७:५३

२५  वैशाख, विराटनगर ।  बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड धरानबाट ठगिएका निक्षेपकर्ताहरूले आफ्नो बचत फिर्ता गराइदिन माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पत्र लेखेका छन् । बराह सहकारी पीडित समन्वय समितिले करिब ११ अर्ब बचत फिर्ता गराइदिन माग गर्दै लामिछानेलाई पत्र लेखेका हुन् ।

सहकारीले सुनसरीको धरानलगायत देशभरका करिब १० हजार सर्वसाधारणको बचत रकम हिनामिना भएको पीडितहरूको गुनासो छ । २०७८ मंसिरदेखि नै बचतकर्ताको रकम फिर्ता नदिएर सहकारीका सञ्चालकहरू फरार भएपछि हजारौँ परिवारको बिचल्ली भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

रास्वपाले निर्वाचनमा गरेको वाचा स्मरण गराउँदै पीडितहरूले सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउन लामिछानेसँग माग गरेका छन् ।

सञ्चालक फरार भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले २०८२ भदौ २२ मा बराह सहकारीलाई ‘संकटग्रस्त’ घोषणा गरेको थियो । त्यसयता कुनै ठोस प्रक्रिया अघि नबढेको पीडितको गुनासो छ ।

बराह सहकारी पीडित समन्वय समितिले सहकारीको सम्पत्ति र दायित्वको विस्तृत छानबिन गर्न, मुख्य सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न र पीडितको बचत रकम फिर्ताका लागि ठोस पहल गर्न माग गरेका छन् ।

सहकारी संकटग्रस्त भएपछि अध्यक्ष मानबहादुर विश्वकर्मा, सञ्चालकहरू अमरबहादुर विश्वकर्मा र गंगा बहादुर कालिकोटेलगायत फरार छन् ।

यस्ताे छ रवि लामिछानेलाई पठाइएको पत्र : 

बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रवि लामिछाने सहकारी ठगी
