+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जीवनी होइन, इतिहास लेख्ने यात्रामा छौं : रवि लामिछाने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २७ गते १४:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफूहरू जीवनी लेख्ने नभइ इतिहास लेख्ने यात्रामा रहेको जिकिर गरेका छन्।
  • लामिछानेले नेताको रुपमा सरकारको तह वा पद ठूलो कुरा नभई मुलुकलाई कस्तो नेतृत्व दिइरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण भने।
  • उनले पार्टीका सांसदहरूलाई सधैं सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया जीवनको अभिन्न अंग भएको बताए।

२७ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफूहरू जीवनी लेख्ने नभइ इतिहास लेख्ने यात्रामा रहेको जिकिर गरेका छन् ।

पार्टीका सांसदहरूका लागि आयोजना गरिएको दुई दिने प्रशिक्षणको समापन सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘मैले राजनीतिलाई धेरै ठूलो सपनाको रुपमा अघि सारेको थिएँ । नेताको रुपमा एउटा मान्छे सरकारको कुन तहमा पुग्छ भन्ने ठूलो कुरा होइन,’ सभापति लामिछानेले भने, ‘सरकारमा मन्त्रीका रुपमा रहला प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहला त्यो ठूलो कुरा होइन । तर मुलुकलाई एउटा कस्तो नेतृत्व दिंदैछौं भन्ने ठूलो कुरा होइन ।’

पार्टीको सभापति, सरकारको प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्न हिंडेको भन्ने कसैलाई लागेको भए त्यो भ्रम मात्रै भएको उनको भनाइ छ ।

‘मलाई जीवनीमा ठूलो इच्छा छैन । जीवनी लेख्नु ठूलो कुरा होइन । हामी इतिहास लेख्ने यात्रामा छौं,’ सभापति लामिछानेले भने ।

रास्वपाका सांसदहरू नयाँ भएको कारणले मात्रै नभइ सधैं सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया जीवनको एक अभिन्न अंग भएको सभापति लामिछानेको भनाइ थियो ।

पछिल्लो समय विश्व राजनीतिले नयाँ मोड लिंदै गरेको अवस्थामा आफ्नो पार्टीको उदय भएको सभापति लामिछानेको भनाइ छ ।

‘विद्रोह भनेको समाजको निरन्तर प्रक्रिया हो । हामीले एक किसिमको विद्रोह गरेका हौं,’ सभापति लामिछानेले भने, ‘सही ढंगमा राजनीतिलाई लिएर आऔं, संसदीय अभ्यासलाई मर्यादित बनाऔं भन्ने हो ।’

रवि लामिछाने
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रवि लामिछानेलाई बराह सहकारी पीडितको पत्र- हाम्रो बचत फिर्ता होस्

रवि लामिछानेलाई बराह सहकारी पीडितको पत्र- हाम्रो बचत फिर्ता होस्
‘मालती मंगले’ हेरेपछि रामकृष्णलाई रविको सान्त्वना : आलोचनाबाट नडराउनू

‘मालती मंगले’ हेरेपछि रामकृष्णलाई रविको सान्त्वना : आलोचनाबाट नडराउनू
‘मालती मंगले’ को प्रिमियरमा पुगे रवि लामिछाने

‘मालती मंगले’ को प्रिमियरमा पुगे रवि लामिछाने
स्थानीय तहले रास्वपाको काँधमा बन्दुक हान्यो, आपत्ति छ : लामिछाने

स्थानीय तहले रास्वपाको काँधमा बन्दुक हान्यो, आपत्ति छ : लामिछाने
कुनै नागरिकलाई घरबारविहीन बन्न दिँदैनौं : रवि लामिछाने

कुनै नागरिकलाई घरबारविहीन बन्न दिँदैनौं : रवि लामिछाने
अध्यादेश फिर्ता हुनुको कारण बुझ्दैछु, त्यसपछि मात्रै बोल्छु : रवि लामिछाने

अध्यादेश फिर्ता हुनुको कारण बुझ्दैछु, त्यसपछि मात्रै बोल्छु : रवि लामिछाने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क
‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित