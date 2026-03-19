सुकुमवासीबारे रवि लामिछानेले भने : सरकारले कसैलाई घरबारविहीन बनाउँदैन

उनले सुकुमवासी बस्ती हटाएको विषयमा अनावश्यक राजनीतिकरण गर्न नहुने र भोट बैंकको राजनीति गर्न नहुने पनि बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १६ गते १५:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाउने बताएका छन्।
  • उनले सुकुमवासीलाई जोखिमपूर्ण स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको उल्लेख गरे।
  • सरकारले घरबारविहीन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको जिम्मेवारी लिने बताए।

१६ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले वर्तमान सरकारले कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाउने बताएका छन् । पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसदसमेत रहेका लामिछानले यसपटक सुकुमवासीलाई सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको बताएका हुन् ।

‘जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको सुकुम्बासीलाई पटक पटक सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको छ । लगत सङ्कलन र ब्यबस्थापनमा सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्दैछ,’ उनले भने, ‘कतै कुनै थप सजकता आवश्यक छ भने ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध छ । ढलको छेउमा, बाढीको छेउमा बस्न बाध्य नागरिकको सुरक्षित बासस्थान वारे चिन्ता छ र सबैको भविष्यबारे चिन्ता गर्नु यो सरकारको कर्तव्य हो । देशैभरी रहेको यस्तो समस्यालाई एक बिशेष आयोग बनाएर शीघ्र काम गरिने छ।’

उनले सुकुमवासी बस्ती हटाएको विषयमा अनावश्यक राजनीतिकरण गर्न नहुने र भोट बैंकको राजनीति गर्न नहुने पनि बताए ।

‘सरकारले कसैलाई घरबारविहीन बनाउने छैन । सरकारले घरबारविहीन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको अवसरबारे जिम्मेवारी लिन्छ। सरकारले कोही सुकुमवासीहरूलाई घरबारविहीन हुन दिने छैन, आवश्यक समन्वयको लागि सुझाव स्वागत योग्य छ,’ उनले थपे, ‘तर अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। कसैलाई बाढीको जोखिम र ढलको छेउ बस्न बाध्य बनाएर ‘भोट बैंक’ को राजनीति गर्नु गलत हो।’

सुधन गुरुङमाथि चाँडै छानबिन प्रक्रिया सुरु हुन्छ : रवि लामिछाने

रास्वपा सांसदलाई रवि लामिछानेको निर्देशन- आफ्नो मर्यादा नबिर्सिनुस्

संवैधानिक आयोगहरूमा काम गर्न कठिन हुँदैछ : रवि लामिछाने 

संसद्‌मा ताला ठोकेर अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश

नेताका रूपमा सबैको घरमा पुग्न नसकौँला, नीतिका रूपमा पुग्छौँ : रवि लामिछाने

रविलाई रक्षा बमको प्रश्न- भोलि छाती थाप्न आउनुहुन्छ नि ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

