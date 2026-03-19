संवैधानिक आयोगहरूमा काम गर्न कठिन हुँदैछ : रवि लामिछाने 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १६ गते १५:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक आयोग र नियोगहरूमा व्यवहारिक निर्णय लिन कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्।
  • उनले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउनुपर्ने बताए।
  • रास्वपा संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा उनले धेरै कुरामा समय कुरेर बस्न नसकिने उल्लेख गरे।

१६ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक आयोग र नियोगहरूबाट व्यवहारिक निर्णय गर्न कठिनाइ हुँदै गएको भन्दै जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउने बताएका छन् ।

रास्वपा संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले धेरै कुरामा समय कुरेर बस्न नसक्ने उल्लेख गरे ।

‘कयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्’, सभापति लामिछानेले भने,’ धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र बसिरहन सकिँदैन । जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ ।’

रवि लामिछाने
