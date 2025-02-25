नयाँ सांसद :

रजनीलाई लाग्यो- खेलाडी मात्र बनेर हुँदैन, राजनीतिमार्फत देशका लागि केही गर्नुपर्छ

२०८२ चैत ३ गते २१:०४

रिखिराम जिसी

उनी भन्छिन्, ‘जसरी व्यायामले मलाई नयाँ जीवन दियो, त्यसरी नै अब म राजनीतिमार्फत देशको लागि केही गर्न चाहन्छु ।’

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेकी बडीबिल्डर रजनी श्रेष्ठले जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन्।
  • रजनीले अन्तर्राष्ट्रिय बडीबिल्डिङ प्रतियोगितामा नेपाललाई पदक जिताएकी छन् र खेल क्षेत्रको विकासमा जोड दिइरहेकी छन्।
  • सांसद बनेपछि रजनीले खेलाडीका लागि स्वदेशमै खेल्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने योजना बनाएकी छन्।

३ चैत, काठमाडौं । गत भदौ २३-२४ अघिसम्म बडिबिल्डर रजनी श्रेष्ठलाई राजनीतिबारे खासै चासो थिएन । बडीबिल्डरकी उम्दा खेलाडी रजनी कसरी नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पदक जिताउने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन्थिन् । जब भदौमा जेनजी आन्दोलन भयो त्यसपछि भने उनलाई राजनीतिमा आएर केही गर्ने इच्छा जाग्यो ।

उनी भन्छिन्, ‘आन्दोलनमा धेरै बालबालिकाहरू घाइते भए र धेरैले ज्यान गुमाए । त्यो देखेपछि मलाई के महसुस भयो भने म एउटा खेलाडी मात्र बनेर हुँदैन, अब देशको लागि केही गर्नुपर्छ ।’

त्यसपछि रजनी राजनीतिमा जोडिइन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समानुपातिक बन्द सूचीमा रहँदै राजनीतिमा पाइला चालिन् । ‘खेलाडी, कलाकार र व्यापारीहरू पनि राजनीतिमा आउनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नुपर्छ र जेनजीको माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ म रास्वपामा जोडिएको हुँ,’ उनी भन्छिन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिमा जोडिएकी रजनी फागुन २१ को निर्वाचनपछि संसद् प्रवेश गर्दैछिन् । उनी रास्वपाको समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेकी हुन् ।

नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पदक जितेकी रजनीलाई संसद्‌मार्फत खेलाडीलाई स्वदेशमै बसेर खेल्ने वातावरण सिर्जना गर्ने मन छ । लामो समय खेल क्षेत्रमा लागेकी उनले नेपालमै भविष्य सुनिश्चित नदेखेर विदेसिएका खेलाडीको बाध्यता बुझेकी छन् ।

त्यसकारण पनि फुटबल, क्रिकेट मात्र नभई सबै खेलहरूलाई प्राथमिकता दिने रजनीको इच्छा छ । निर्वाचनमा प्रचारप्रसारका क्रममा रजनी गृहजिल्ला मोरङको गाउँगाउँ पुगेकी थिइन् । मतदाताहरूसँगको साक्षात्कारले थप संवेदनशील बन्न मद्दत पुगेको उनले सुनाइन् ।

नगरपालिका भनिए पनि सबै क्षेत्रमा सडक पूर्वाधान नभएको, फोनको नेटवर्क नआउने र सुकुम्वासी समस्या प्रत्यक्ष रुपमा रजनीले देख्न अवसर पाइन् ।

‘गाउँगाउँको समस्या देखेपछि राजनीतिमा लागेर केही परिवर्तन ल्याउन थप ऊर्जा दियो,’ उनी भन्छिन् ।

अब खेलकुदसँगै ती समस्या पनि समाधान गर्ने रजनीको चाहना छ । ‘खेल क्षेत्रमा मात्रै नभएर सारा सुकुम्वासीको आवाज उठाउनुपर्छ । लैङ्गिक हिंसाका कुराहरु भयो । धेरै खेलाडी तथा युवाहरु विदेशीनु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘स्वदेशमै रोजगारका लागि हामीले आवाज उठाउछौं ।’

प्राथमिक तहबाटै आत्मरक्षाका लागि विद्यार्थी व्यायाम तथा विशेष तालिम दिने व्यवस्था गर्ने सोच उनको छ । जसले गर्दा महिला तथा बालिकालाई बलात्कार तथा अन्य हिंसाबाट बच्न र स्वस्थ समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।

रोग जितेर बडिबिल्डर बनेकी रजनी

उनी खेल क्षेत्रमा जति सफल भएकी छन् त्यसअघि उनले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भोगेकी छन् । घाँटीमा मासुको डल्ला देखिएपछि उनी अस्पताल धाउन थालिन् । तर, समस्याको समाधान भएन । दुई वर्ष उक्त समस्याले थलिँदा उनी डिप्रेसनो सिकार बनिन् । त्यसैक्रममा जिम र फिटनेसले धेरै रोग निको भएको भन्दै श्रीमान् समीर श्रेष्ठले उनलाई जिम जान सल्लाह दिए ।

रोग निको हुने आशमा रजनी जिम धाउन थालिन् । जिम जान थालेको एक–दुई महिनामै उनको शरिरमा ठूलो परिर्वतन आयो । घाँटीमा देखिएको मासुका डल्ला हराउन थाले । ‘श्रीमान्‌सँगै मित्रपार्कमा रहेको जिममा गयौं । मलाई वेइट ट्रेनिङमा फोकस गराउनुभयो । एक–दुई महिना बित्यो । त्यसपछि छाम्दा सबै डल्लाहरू गायब भएछन्,’ रजनी सम्झिन्छिन् ।

त्यसपछि जिम उनको दैनिकी बन्यो । त्यत्तिकैमा जिम सञ्चालक अन्जन शाहीले काठमाडौंस्तरीय प्रतियोगितामा भाग लिन सुझाव दिए । त्यसमा उनका श्रीमान् पनि सहमत भए । अनि त्यसपछि सुरू भयो उनको बडीबिल्डिङ करिअर । रोग निको भयो । अनि उनी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बडिबिल्डिङ प्रतियोगितामा भाग लिन थालिन् ।

रजनीले पहिलोपटक महिला फिजिक्स विधामा सहभागिता जनाइन् । सन् २०१७ मा भएको मिस्टर काठमाडौंमा उनी महिलातर्फ फिजिक्समा पहिलो स्थान हासिल गरिन् । त्यसपछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको रुपमा उनी सन् २०१९ मा इन्डोनेसियाको बाताममा भएको ५३औं एसियन बडिबिल्डिङ एन्ड फिजिक्स स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिपमा सहभागी भइन् । त्यसमा पनि उनी पदकविहीन हुन परेन ।

महिला ५५ केजी तौल समूह र महिला ३० वर्षमाथिको विधामा गरी दुई पदक जित्न सफल भइन् । यस्तै सन् २०२३ मा नेपालमै भएको ५५औं एशियन बडीबिल्डिङ च्याम्पियनसिपमा पनि उनले नेपाललाई पदक दिलाइन् ।

उक्त च्याम्पियनसिपको फेभरेट विधा ५५ केजी समूहमा रजनीले स्वर्ण पदक जित्न सफल भइन् । महिला फिजिक्स विधाबाट सुरु गरेकी रजनीले जर्जहरु सल्लाहपछि बडीबिल्डिङ विधामा प्रतिस्पर्धा गरिन् ।

रजनीले अहिलेसम्म राष्ट्रिय, दक्षिण एसियाली, एसियाली हुँदै विश्व स्तरका प्रतियोगितामा नेपाललाई पदक जिताइसकेकी छन् । सांसद बनेपछि उनी भन्छिन्, ‘जसरी व्यायामले मलाई नयाँ जीवन दियो, त्यसरी नै अब म राजनीतिमार्फत देशको लागि केही गर्न चाहन्छु ।’ सांसद भएपछि पनि खेल क्षेत्रलाई नरोक्ने रजनीको विश्वास छ ।

बडिबिल्डर रजनी श्रेष्ठ रास्वपा सांसद
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
लेखक
रिखिराम जिसी
पीएम कप बागमती प्रदेश छनोटः काठमाडौंलाई हराउँदै ललितपुर च्याम्पियन

पीएम कप बागमती प्रदेश छनोटः काठमाडौंलाई हराउँदै ललितपुर च्याम्पियन

अयोग्य खेलाडी खेलाएको भन्दै मलेसियालाई कारबाही, नेपालले पायो ३ अंक

अयोग्य खेलाडी खेलाएको भन्दै मलेसियालाई कारबाही, नेपालले पायो ३ अंक

जय ट्रफी फाइनल : टस हारेपछि पुलिसविरुद्ध आर्मीले पहिला ब्याटिङ गर्दै

जय ट्रफी फाइनल : टस हारेपछि पुलिसविरुद्ध आर्मीले पहिला ब्याटिङ गर्दै

राष्ट्रिय फुटबल टिमको सहायक प्रशिक्षकमा चेतन घिमिरे र बालगोपाल साहुखल

राष्ट्रिय फुटबल टिमको सहायक प्रशिक्षकमा चेतन घिमिरे र बालगोपाल साहुखल

जय ट्रफीको फाइनल आजदेखि, आर्मी र पुलिस उपाधिका लागि खेल्दै

जय ट्रफीको फाइनल आजदेखि, आर्मी र पुलिस उपाधिका लागि खेल्दै

ट्रेन्डिङ

एन्फाविरुद्ध ‘ए’ डिभिजन क्लबहरू नै आन्दोलित (तस्वीरहरू)

एन्फाविरुद्ध ‘ए’ डिभिजन क्लबहरू नै आन्दोलित (तस्वीरहरू)
बस दुर्घटनास्थलमा रहेका धादिङका सीडीओ भन्छन्– उद्धार सामग्री अभाव महसुस भयो

बस दुर्घटनास्थलमा रहेका धादिङका सीडीओ भन्छन्– उद्धार सामग्री अभाव महसुस भयो
ए डिभिजन लिग : दर्ताका लागि १३ क्लबलाई मात्रै पत्र, थ्रीस्टार र एपीएफको मान्यता प्रष्ट भएन

ए डिभिजन लिग : दर्ताका लागि १३ क्लबलाई मात्रै पत्र, थ्रीस्टार र एपीएफको मान्यता प्रष्ट भएन
पाकिस्तान टी-२० विश्वकपबाट बाहिरियो, न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा

पाकिस्तान टी-२० विश्वकपबाट बाहिरियो, न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा
विश्वकपमा नेपाल : जस्तो तयारी, त्यस्तै प्रदर्शन

विश्वकपमा नेपाल : जस्तो तयारी, त्यस्तै प्रदर्शन
मिलान डर्बी : एकै सिजन एसी मिलानले दोस्रो पटक हरायो इन्टरलाई

मिलान डर्बी : एकै सिजन एसी मिलानले दोस्रो पटक हरायो इन्टरलाई

वेबस्टोरिज

सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ