+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संवैधानिक परिषद् बैठक : प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिपक्षी दलका नेताको सवालजवाफ

अन्तिममा दर्ज भयो लिखित असहमति

संवैधानिक परिषद्का एक सदस्यका अनुसार, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रस्ताव अघि सारेपछि भीष्मराज आङ्देम्बेसँग सवालजवाफ शुरु भयो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते २१:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि वरिष्ठताक्रम तोडेर डा. मनोज शर्माको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो।
  • नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले वरिष्ठता मिचिएको भन्दै प्रस्तावको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो र कांग्रेसको समर्थन नहुने बताउनुभयो।
  • प्रधानमन्त्री र विपक्षी नेता बीच करिब डेढ घण्टा न्यायसम्पादनको आधारमा सिफारिस गर्ने विषयमा सवालजवाफ चलेको थियो।

२४ वैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे बीच लामो सवालजवाफ भएको खुलेको छ ।

संवैधानिक परिषद्का एक सदस्यका अनुसार, बैठक शुरु हुनासाथ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको एजेन्डा अघि सारेका थिए । शुरुमै उनले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठताक्रमको चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रस्तावपछि सबैजसो सदस्यहरू मौन थिए । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख रुवी कुमारीले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिइनन् । विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भने प्रस्तावको प्रतिवाद गरे ।

उनले बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भने, ‘तपाईंले वरिष्ठता मिचेर ल्याउनुभयो । ८० वर्षको न्यायपालिकाको इतिहासमा वरिष्ठताक्रम तोडेको नजिर छैन । चार नम्बरमा भएको न्यायाधीशलाई ल्याएर प्रस्ताव राख्नुभयो । तपाईंले संविधान मिच्ने काम गर्नुभयो । यसमा कांग्रेसको समर्थन रहँदैन ।’

संवैधानिक परिषद्का ती सदस्यका अनुसार, त्यसपछि प्रधानमन्त्री र भीष्मराज आङ्देम्बे बीच सवालजवाफ शुरु भयो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जवाफमा भने, ‘न्यायसम्पादनको आधारमा संकलन भएको आँकडाका आधारमा सिफारिस भएको हो । सबैभन्दा बढी न्यायसम्पादन न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको देखियो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस

आङ्देम्बेले प्रतिक्रियामा भने, ‘केको र न्याय सम्पादन ? तपाईंले मिच्न पाउनुहुन्न ।’

त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘न्यायाधीश मनोज शर्माले पाँच वर्षको अवधिमा साढे ७ हजार जति न्याय सम्पादन गर्नुभएको रहेछ । सपना माननीयले ४ हजार जति मात्रै फैसला गर्नुभएको छ । त्यसकारण उहाँ नै उपयुक्त हो ।’

त्यसपछि संवैधानिक परिषद्का सदस्य आङ्देम्बेले प्रतिवाद गरे, ‘तपाईंले कसले कति न्याय सम्पादन गर्‍यो भन्ने विषयलाई हेरेर होइन । वरिष्ठतम न्यायाधीश, जुन विधि र परम्परा छ, त्यो अनुसार नाम प्रस्ताव गर्नुपर्थ्यो । संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ, त्यो मिच्न भएन । मैले विधि र परम्परा र संविधानको कुरा गर्छु ।’

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीले विधि मिचेर हठात् प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव ल्याउनुभयो : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष

प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भने, ‘न्याय सम्पादन बढी गरेको व्यक्ति नै योग्य हो ।’

करिब डेढ घण्टाजति दुई जना बीच सवालजवाफ चलिरह्यो । त्यसक्रममा अरु सदस्यहरू प्राय: मौन बसे । अनि प्रधानमन्त्री शाहले न्यायसम्पादनको संख्यालाई आधार देखाएर शर्माको नाम सिफारिस गरिएको जिकिर दोहोर्‍याइरहे ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सञ्चारमाध्यमहरूमा पठाएको विवरणमा पछिल्ला पाँच वर्षमा सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशले गरेको न्यायसम्पादनको आँकडा छ । त्यो आँकडा अनुसार, सबैभन्दा बढी डा. मनोजकुमार शर्माले करिब ७४ सय मुद्दा फैसला गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘प्रधानन्यायाधीशमा परम्परा भनेर हुन्न, योग्यता र विज्ञता चाहिन्छ’

आँकडा अनुसार, कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले त्यो अवधिमा करिब ४७ सय मुद्दा फर्स्योट गरेकी छन् । शर्मापछि हरि फुँयाल र कुमार रेग्मीले सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्स्योट गरेका छन् । संवैधानिक परिषदका ती सदस्यका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्स्योटको आँकडालाई नै डा. मनोज शर्माको सिफारिसको आधार बनाइएको थियो ।

लामो सवालजवाफपछि बैठकको निर्णयको माइन्यूट लेख्ने कुरा भयो । त्यसक्रममा विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेले आफूले लिखित असहमति राख्ने बताए । अनि त्यसमा भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल पनि मिसिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह संवैधानिक परिषद् बैठक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको पत्र : ‘अध्यादेशको गम्भीरता बुझेर यथावत् जारी गरिदिनुस्’

राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको पत्र : ‘अध्यादेशको गम्भीरता बुझेर यथावत् जारी गरिदिनुस्’
सांसद्का स्वकीय सचिव ब्युँताउने लबिइङमा प्रधानमन्त्रीकै चासो

सांसद्का स्वकीय सचिव ब्युँताउने लबिइङमा प्रधानमन्त्रीकै चासो
हजार माइलको निरंकुशता एकै पाइलाबाट सुरु हुन्छ

हजार माइलको निरंकुशता एकै पाइलाबाट सुरु हुन्छ
संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?
संसद्‌मा ताला ठोकेर अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश

संसद्‌मा ताला ठोकेर अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?
हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?
जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने
पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर
एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित