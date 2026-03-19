प्युठानमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु

२६ वैशाख, प्यूठान । प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
गौमुखी गाउँपालिका–लिवासे नजिक नेपाने खोलामा शुक्रबार राति भएको दुर्घटनामा अर्तुबाङका २५ वर्षीय हेमराज राना मगरको मृत्यु भएको हो ।
ठूलाबेसीबाट अर्खातर्फ जाँदै गरेको लु५६प १७७६ नम्बरको मोटरसाइकल सडकबाट करिब ३५ मिटर तल खोलामा खसेको अवस्थामा शनिबार बिहान फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार मोटरसाइकलसहित चालक खोलामा डुबेको अवस्थामा भेटिएका थिए । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनी ठुलाबेसीस्थित नरेन्द्र गायत्री आँखा अस्पतालको शाखा आँखा उपचार केन्द्रमा कार्यरत थिए ।
