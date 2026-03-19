सुनसरीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा युवकको मृत्यु

२६ वैशाख, सुनसरी । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका-५ तीनकुनेस्थित कालाबन्जार-धरान सडक खण्डमा आज (शनिबार) बिहान साढे ४ बजे मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक युवकको मृत्यु भएको छ ।
धरान नगरपालिका-८ का ३० वर्षीय मनीष बस्नेतको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । तीव्र गतिका कारण अनियन्त्रित भएर मोटरसाइक दुर्घटना भएको प्रहरीको दाबी छ ।
तीनकुनेस्थित मिलिजुली स्कुल नजिकैको कलभर्टमा बस्नेतले चलाएको प्रदेश १-०१-०१८ प ७८९२ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना भएको थियो । उनको घटनस्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
