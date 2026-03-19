केटी पेरीदेखि लिसासम्म : फिफा विश्वकप उद्घाटनमा यी सेलिब्रेटीले दिँदैछन् प्रस्तुति

२०८३ वैशाख २७ गते १२:४७

  • सन् २०२६ को फिफा विश्वकप उद्घाटन समारोहमा केटी पेरी, फ्युचर, टाइला, लिसा र अनित्ता लगायत विश्वप्रसिद्ध कलाकारले प्रस्तुति दिनेछन्।
  • अमेरिकाको लस एन्जलसमा जुन १२ मा उद्घाटन समारोह हुनेछ र सोफाइ रंगशालामा अमेरिकाले पाराग्वेसँग पहिलो खेल खेल्नेछ।
  • विश्वकपको आधिकारिक सांगीतिक एल्बम आउँदैछ र गायिका शकिराले बर्ना ब्वायसँगको नयाँ गीत ‘डाइ डाइ’ को झलक सार्वजनिक गरेकी छिन्।

सन् २०२६ को फिफा विश्वकपका उद्घाटन समारोहका लागि विश्वप्रसिद्ध कलाकारको भव्य टोली तय गरिएको छ । अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा आयोजना हुने उद्घाटन कार्यक्रममा केटी पेरी, फ्युचर, टाइला, लिसा र अनित्ता लगायत कलाकारले प्रस्तुति दिनेछन् ।

अमेरिकाको लस एन्जलसमा जुन १२ मा हुने उद्घाटन समारोहमा केटी पेरी मुख्य आकर्षण रहनेछिन् । सोफाइ रंगशालामा अमेरिकाको पुरुष राष्ट्रिय टोलीले पाराग्वेसँग पहिलो खेल खेल्नुअघि कार्यक्रम हुनेछ । त्यहाँ र्‍याप गायक फ्युचर र डीजे सन्जोयले पनि प्रस्तुति दिनेछन् ।

क्यानडाको टोरन्टोमा जुन १२ मै क्यानडा र बोस्निया तथा हर्जेगोभिनाबीच खेल हुनुअघि माइकल बब्ले, एलेसिया कारा र एलानिस मोरिसेटले प्रस्तुति दिनेछन् । साथै जेसी रेयेज, नोरा फतेही र विलियम प्रिन्स पनि विश्वकप उत्सवका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने जनाइएको छ ।

मेक्सिकोले जुन ११ मा दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध विश्वकपको उद्घाटन खेल खेल्दा आज्टेका रंगशालामा चर्चित रक ब्यान्ड माना, टाइला र लस एन्जेलस आजुलेसले प्रस्तुति दिनेछन् ।

यसका अतिरिक्त जे बाल्भिन, ड्यानी ओसन, एलियाना र मारिलिना बोगाडो जस्ता कलाकार पनि विभिन्न उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनेछन् ।

फिफाले जुलाई १९ मा अमेरिकाको न्यु जर्सीस्थित मेटलाइफ रंगशालामा हुने विश्वकप फाइनलको मध्यविराम कार्यक्रममा को-को कलाकार रहनेछन् भन्नेबारे भने अझै घोषणा गरेको छैन ।

विश्वकपको आधिकारिक सांगीतिक एल्बम पनि आउने तयारीमा छ । गायिका शकिराले नाइजेरियाली गायक बर्ना ब्वायसँगको रेगेटोन र अफ्रोबिट्स मिश्रित नयाँ गीत ‘डाइ डाइ’ को झलक सार्वजनिक गरेकी छन् । उक्त गीतको सङ्गीत भिडियो मे १४ मा सार्वजनिक हुने बताइएको छ ।

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

