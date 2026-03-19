केटी पेरीदेखि लिसासम्म : फिफा विश्वकप उद्घाटनमा यी सेलिब्रेटीले दिँदैछन् प्रस्तुति

- सन् २०२६ को फिफा विश्वकप उद्घाटन समारोहमा केटी पेरी, फ्युचर, टाइला, लिसा र अनित्ता लगायत विश्वप्रसिद्ध कलाकारले प्रस्तुति दिनेछन्।
- अमेरिकाको लस एन्जलसमा जुन १२ मा उद्घाटन समारोह हुनेछ र सोफाइ रंगशालामा अमेरिकाले पाराग्वेसँग पहिलो खेल खेल्नेछ।
- विश्वकपको आधिकारिक सांगीतिक एल्बम आउँदैछ र गायिका शकिराले बर्ना ब्वायसँगको नयाँ गीत ‘डाइ डाइ’ को झलक सार्वजनिक गरेकी छिन्।
सन् २०२६ को फिफा विश्वकपका उद्घाटन समारोहका लागि विश्वप्रसिद्ध कलाकारको भव्य टोली तय गरिएको छ । अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा आयोजना हुने उद्घाटन कार्यक्रममा केटी पेरी, फ्युचर, टाइला, लिसा र अनित्ता लगायत कलाकारले प्रस्तुति दिनेछन् ।
अमेरिकाको लस एन्जलसमा जुन १२ मा हुने उद्घाटन समारोहमा केटी पेरी मुख्य आकर्षण रहनेछिन् । सोफाइ रंगशालामा अमेरिकाको पुरुष राष्ट्रिय टोलीले पाराग्वेसँग पहिलो खेल खेल्नुअघि कार्यक्रम हुनेछ । त्यहाँ र्याप गायक फ्युचर र डीजे सन्जोयले पनि प्रस्तुति दिनेछन् ।
क्यानडाको टोरन्टोमा जुन १२ मै क्यानडा र बोस्निया तथा हर्जेगोभिनाबीच खेल हुनुअघि माइकल बब्ले, एलेसिया कारा र एलानिस मोरिसेटले प्रस्तुति दिनेछन् । साथै जेसी रेयेज, नोरा फतेही र विलियम प्रिन्स पनि विश्वकप उत्सवका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने जनाइएको छ ।
मेक्सिकोले जुन ११ मा दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध विश्वकपको उद्घाटन खेल खेल्दा आज्टेका रंगशालामा चर्चित रक ब्यान्ड माना, टाइला र लस एन्जेलस आजुलेसले प्रस्तुति दिनेछन् ।
यसका अतिरिक्त जे बाल्भिन, ड्यानी ओसन, एलियाना र मारिलिना बोगाडो जस्ता कलाकार पनि विभिन्न उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनेछन् ।
फिफाले जुलाई १९ मा अमेरिकाको न्यु जर्सीस्थित मेटलाइफ रंगशालामा हुने विश्वकप फाइनलको मध्यविराम कार्यक्रममा को-को कलाकार रहनेछन् भन्नेबारे भने अझै घोषणा गरेको छैन ।
विश्वकपको आधिकारिक सांगीतिक एल्बम पनि आउने तयारीमा छ । गायिका शकिराले नाइजेरियाली गायक बर्ना ब्वायसँगको रेगेटोन र अफ्रोबिट्स मिश्रित नयाँ गीत ‘डाइ डाइ’ को झलक सार्वजनिक गरेकी छन् । उक्त गीतको सङ्गीत भिडियो मे १४ मा सार्वजनिक हुने बताइएको छ ।
