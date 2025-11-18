+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

कर्णाली याक्स 2025

0/0
जनकपुर बोल्ट्स 2025 va कर्णाली याक्स 2025 vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

कर्णाली याक्स 2025

0/0
vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

0/0
WC Series
कर्णाली याक्स 2025
0/0
VS
जनकपुर बोल्ट्स 2025
0/0
15:30
Comments
Shares

पपस्टार केटी पेरीले दिइन् जस्टिन ट्रूडोसँगको सम्बन्धलाई आधिकारिकता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २१ गते १३:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पप स्टार केटी पेरी र क्यानडाका पूर्वप्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडोले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो सम्बन्धको आधिकारिक घोषणा गरेका छन्।
  • केटी पेरीले जापानमा ट्रूडोसँग रोमान्टिक तस्वीर र भिडियो सेयर गरेकी छन् र पूर्वजापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदासँग कूटनीतिक दिवाभोजमा सहभागी भएकी थिइन्।
  • केटी र जस्टिनको सम्बन्ध पछिल्ला केही महिनादेखि चर्चामा छ र उनीहरू क्यानडा, क्यालिफोर्निया र पेरिसमा सँगै देखिएका थिए।

काठमाडौं । पपस्टार केटी पेरी र क्यानडाका पूर्वप्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडोले आधिकारिक रूपमा आफ्नो सम्बन्धको घोषणा गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल पोस्टमार्फत उनीहरूले सम्बन्धको पुष्टि गरेका छन् ।

केटीले जापानमा बिदा मनाइरहेको आकर्षक तस्वीर र भिडियो सेयर गरेकी छन् । एक तस्वीरमा केटी र जस्टिन निकटरुपमा रोमान्टिक हुँदै सेल्फी खिचिरहेका देखिन्छन् । उनले इन्स्टाग्राममा यो पोस्ट गर्ने वित्तिकै विश्वभर यसको चर्चा छ ।

गायिका पेरी, ट्रुडोसँगै, पूर्वजापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा र उनकी श्रीमती योकोसँग कूटनीतिक दिवाभोजमा सहभागी भएकी थिइन् । यी तस्वीर भने घुमघाम यात्राका हुन् ।

४१ वर्षीया पेरीले इन्स्टाग्राम पोस्टमा लेखिन्, ‘टोकियो टाइम्स अन टूर अन्य धेरै कुरा ।’ यसैबीच, फुमियो किशिदाले पनि उनीहरूको भेटको तस्बिर सेयर गर्दै केटी र जस्टिनलाई ‘साथी’ भनेका छन् ।

केटी र ५३ वर्षीय जस्टिनको तस्वीर तुरुन्तै अनलाइनमा भाइरल भयो, जसको व्यापक प्रतिक्रिया देखिन्छ । एक जनाले टिप्पणी गरे, ‘मैले यो आशा गरेको थिइनँ ।’ अर्काले लेखे, ‘मलाई यति मात्र थाहा छ कि जस्टिन उनको हृदयको नयाँ मन्त्री हुन् र हामी त्यसको लागि धेरै खुसी छौं ।’

पछिल्ला केही महिनायता केटी र जस्टिन चर्चामा छन् । उनीहरू क्यानडामा सँगै क्याफेमा देखिएको देखि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा समुन्द्री जहाजमा चुम्बन गरेको बेला देखिएका थिए । हालै, उनीहरू पेरिसमा केटीको बर्थडेको अवसरमा देखिएका थिए ।

केटी पेरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित