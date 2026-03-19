+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

क्रिकेट खेलाडी उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने कोशीका मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २७ गते १८:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशमा नौ स्थानमा क्रिकेट प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
  • मुख्यमन्त्री कार्कीले बैजनाथपुरको क्रिकेट रङ्गशाला हस्तान्तरण भएमा दुई वर्षभित्र अत्याधुनिक रङ्गशाला सञ्चालन गर्ने योजना बताए।
  • प्रदेश सरकारले मेची रङ्गशालामा अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि बजेट र फ्लडलाइट जडान गर्ने व्यवस्था गर्ने जानकारी दिइयो।

२७ वैशाख, मोरङ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशमा स्थानीयस्तरमा क्रिकेटको विकास गर्दै खेलाडी उत्पादन गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

नेपाल क्रिकेट सङ्घद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित दुई दिने वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उनले प्रदेशका नौ स्थानमा आधारभूत तहदेखि क्रिकेट खेलाडी उत्पादनका लागि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई विराटनगरको बैजनाथपुरमा रहेको क्रिकेट रङ्गशाला हस्तान्तरण गरेमा आगामी दुई वर्षभित्र सुविधासम्पन्न अत्याधुनिक रङ्गशाला निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरे ।

उनले मेची रङ्गशालामा प्रदेश सरकारले अन्तरराष्ट्रिस्तरको प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नका लागि रातो किताबमा बजेटको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिँदै सो रङ्गशालामा रात्रिखेलका लागि ‘फ्लडलाइट’ जडानका गरिने बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशमा क्रिकेटको विकास गर्दै सक्षम खेलाडी उत्पादनका लागि नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)को तेस्रो संस्करणमा प्रदेश सरकारलाई जोड्न क्रिकेट सङ्घलाई आग्रह गर्दै सो प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने तथा विराटनगर किङ्गसको नाम परिवर्तन गरी ‘कोशी अर्नाज’ राख्न सुझाव दिए ।

‘विकास भनेको पुलपुलेसा र सडक मात्र नभएर खेलकुदको माध्यमबाट जीवनस्तर सुधार गर्नु, मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्नु तथा स्थानीयको आयआर्जन बढाउँदै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनु पनि हो ।’

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङथेपले क्रिकेटको माध्यमबाट नेपालको पहिचान विश्वमा पुगेको बताउँदै यस खेलको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सामाजिक विकासमन्त्री रामप्रसाद मेहताले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमा उपाध्यक्ष र सदस्यसचिव नियुक्ति नहुनाले खेलुकुदका लागि बजेट छुट्याउन समस्या भएको धारणा राखे ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलका वरिष्ठ व्यवस्थापक रोहित पोद्धारले नेपाल सहआयोजक भएको अन्डर–१९ महिला क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने र खेलाडीले सफलता प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रामचरित मेहताले मुलुकमा लोकप्रिय खेलका रूपमा पछिल्लो समय क्रिकेट विकास हुँदै गएकाले यसको थप विकासका लागि आवश्यक सहयोग निरन्तर रहने विचार व्यक्त गरे ।

नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) का अध्यक्ष चुतुरबहादुर चन्द्र, उपाध्यक्ष रोशनकुमार सिंह, सचिव पारश खड्का, कोशी प्रदेशिक क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष सर्वजीतराज पाण्डेलगायतले नेपाल प्रिमियर लिगका कारण गाउँगाउँमा क्रिकेटको लोकप्रियता वृद्धि हुँदै गएको धारणा राखे ।

क्रिकेट खेलाडी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपले एफआईभीबीको वरियता पाउने, नेपाललाई के फाइदा ?

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपले एफआईभीबीको वरियता पाउने, नेपाललाई के फाइदा ?
ऊर्जा उत्पादकले आगामी बजेटका लागि दिए ५३ बुँदे सुझाव

ऊर्जा उत्पादकले आगामी बजेटका लागि दिए ५३ बुँदे सुझाव
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम भोलि प्रस्तुत हुने

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम भोलि प्रस्तुत हुने
राप्रपाले बोलायो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक

राप्रपाले बोलायो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक
ग्रान्ड रिहर्सल : पर्दाले लुकाएको मञ्चको भित्री संसार

ग्रान्ड रिहर्सल : पर्दाले लुकाएको मञ्चको भित्री संसार
सार्वजनिक यातायात उच्चपदस्थले पनि चढ्ने योग्य बनाउनुपर्छ : आशिष गजुरेल

सार्वजनिक यातायात उच्चपदस्थले पनि चढ्ने योग्य बनाउनुपर्छ : आशिष गजुरेल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क
‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित