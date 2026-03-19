+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दाउराबाट खाना बनाउने महिलाहरू १० गुणा बढी प्रदूषणको चपेटामा

फिनल्याण्डकी विद्यार्थीले चितवनमा गरिन् प्रदूषणको अध्ययन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३ गते ८:५९

३ जेठ, चितवन । चितवनको खैरहनी नगरपालिका मजुईमा दाउराबाट निस्कने हानिकारक धुँवाको मापन र खाना पकाउने काममा संलग्न महिलाहरुमा यसले पार्ने प्रभावबारे गरिएको अनुसन्धानबाट डरलाग्दो तथ्य पत्ता लागेको छ ।

युनिभर्सिटी अफ इस्टर्न फिनल्याण्डमा विद्यावारिधी गरिरहेकी हेन्ना रिन्टा किकाले चितवनमा गरेको अनुसन्धानबाट दाउराबाट खाना पकाउने महिलाहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा १० गुणा बढी प्रदूषणको चपेटामा परेको पत्ता लागेको हो ।

खाना पकाउने क्रममा आगो नजिक बसेर काम गर्ने महिलाहरुको शरीरमा विभिन्न डिभाइसहरु जडान गरी एक दिनको अवधिमा अतिसूक्ष्म कणहरूको निगरानी गरिएको थियो ।

खैरहनीको सुन्दरदीप महिला माछापालन सहकारी संस्थाका ६ जना  माछापालन गर्ने महिलाहरुमा धुँवाको प्रभावहरुको जाँच गरिएको थियो । त्यस क्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड भन्दा १० गुणा धेरै खराब प्रदूषित धुँवा महिलाहरुले लिइरहेको तथ्य भेटिएको हेन्नाले बताइन् ।

उक्त वायु प्रदूषण घरायसी खाना पकाउने अभ्यासहरूबाट मात्र नभई वातावरणीय कारणहरुबाट पनि  भएको  हेन्नाले बताइन् ।

स्वस्थ समाज र वातावरणको लागि धुँवारहित चुल्होको साथै वरपरको वातावरणसमेत प्रभाव पार्ने काममा कमी ल्याउन सचेतनाको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । उनले यस अनुसन्धानको सम्पूर्ण नतिजा चाँडै नै सार्वजनिक गर्ने बताइन् ।

चितवनमा हेन्ना रिन्टा किका (दायाँ)

चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अनुसन्धान तथा प्रसार निर्देशनालय र फिनल्याण्डको  युनिभर्सिटी अफ इस्ट्रन फिनल्याण्डका बीचमा मत्स्य विज्ञान कार्यक्रमका शिक्षक र विद्यार्थीहरुको मत्स्य सम्बन्धी सिकाइ आदान प्रदान तथा अनुसन्धानका लागि सहयोग पुग्ने गरी एमओयू भैसकेको छ । सोही क्रममा हेन्ना नेपाल आएकी हुन् ।

कृषि विश्वविद्यालय पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा  मस्त्य विज्ञान संकाय अन्तर्गत मत्स्य विज्ञान कार्यक्रमका एमएसस्सी फिसरिजका विद्यार्थीहरु अजित आचार्य र आशिष श्रेष्ठले पनि फिनल्याण्ड गएर केही समय अनुसन्धान गरेर आएका छन् ।

प्रदूषण
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित