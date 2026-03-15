भाजपालाई उछिनेको केही घण्टामै कक्रोच पार्टीको एक्स अकाउन्ट बन्द

कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले इन्स्टाग्राममा १ करोड १७ लाख फलोअर्स पार गर्दै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आधिकारिक अकाउन्टलाई उछिनेको केही घण्टामै यसको एक्स अकाउन्टलाई भारतमा रोक लगाइएको छ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते १४:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कक्रोच जनता पार्टीले इन्स्टाग्राममा १ करोड १७ लाख फलोअर्स पार गरी भारतीय जनता पार्टीको आधिकारिक अकाउन्टलाई उछिएको केही घण्टामै भारतमा यसको एक्स अकाउन्ट रोकिएको छ।
  • पार्टीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले भारतमा अकाउन्ट ब्लक भएको पुष्टि गर्दै ‘अपेक्षा गरेजस्तै, कक्रोच जनता पार्टीको अकाउन्ट भारतमा रोकिएको छ’ भनेका छन्।
  • यो व्यंग्यात्मक अभियान प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति युवा निराशाबाट प्रेरित भएर बेरोजगारी, प्रश्नपत्र चुहावट र जवाफदेहितामा केन्द्रित डिजिटल आन्दोलन बनेको छ।

७ जेठ, काठमाडौं । कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले इन्स्टाग्राममा १ करोड १७ लाख फलोअर्स पार गर्दै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आधिकारिक अकाउन्टलाई उछिनेको केही घण्टामै यसको एक्स अकाउन्टलाई भारतमा रोक लगाइएको छ। हाल प्लेटफर्ममा बीजेपीका करिब ८७ लाख फलोअर्स छन्।

तीव्र रूपमा फैलिरहेको यस व्यंग्यात्मक राजनीतिक अभियानको एक्स अकाउन्ट बिहीबार भारतमा बन्द गरिएको हो, जसले जेनजीको मिम-आधारित यस अभियानको चर्चा अझ बढाएको छ।

पार्टीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले भारतमा अकाउन्ट ब्लक भएको स्क्रिनसट सेयर गर्दै यसको पुष्टि गरेका छन्। यस कदमप्रति प्रतिक्रिया दिँदै दीपकेले लेखेका छन्, ‘अपेक्षा गरेजस्तै, कक्रोच जनता पार्टीको अकाउन्ट भारतमा रोकिएको छ।’

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा कक्रोच जनता पार्टीको अभूतपूर्व वृद्धिकै बीच यो कारबाही भएको हो। केही दिनअघि मात्र अनलाइन व्यंग्य आन्दोलनको रूपमा सुरु भएको यो अभियान अहिले बेरोजगारी, परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट, राजनीतिक भाष्य र संस्थागत जवाफदेहिताप्रतिको युवा निराशाबाट प्रेरित हुँदै पूर्ण रूपमा ठूलो डिजिटल अभियानमा परिणत भएको छ।

यो आन्दोलनले हास्य, मिम र राजनीतिक सन्देशलाई एकै ठाउँमा मिसाएर सुरु भएको केही दिनमै अनलाइनमा विशाल जनसहभागिता जुटाउन सफल भएको छ।

‘कक्रोच जनता पार्टी’ नाम आफैँमा भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले गत हप्ता अदालतको सुनुवाइका क्रममा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको व्यंग्यात्मक जवाफका रूपमा उदय भएको हो। प्रधानन्यायाधीशले केही बेरोजगार युवा र अनलाइन अभियन्ताहरूलाई ‘कक्रोच’ र ‘परजीवी’ सँग तुलना गरेको भनिएपछि अनलाइनमा ठूलो आक्रोश फैलिएको थियो।

राष्ट्रिय सभाको क्यालेन्डरबाटै गायब भयो अध्यादेशको कार्यसूची
संसद् बैठकमा विपक्षी दलहरूको अवरोध
'म्याग्नेसियम ग्लाइसिनेट'युक्त पूरक खाद्य नेपालमा अवैध, बिक्री गरे कारबाही
संसद् बैठक चलिरहँदा औषधि अभाव भएको भन्दै सांसदलाई अस्पतालको फोन
कोरिया र इजरायल जान छनोटमा नपरेकाहरू किन बारम्बार आन्दोलनमा उत्रिन्छन् ?
राष्ट्रिय ट्रमा नीति तत्काल निर्माण गर्न सांसद कार्कीको माग

'१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?'
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली 'कोरी बस्टार्ड'

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित