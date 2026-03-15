भाजपालाई उछिनेको केही घण्टामै कक्रोच पार्टीको एक्स अकाउन्ट बन्द

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कक्रोच जनता पार्टीले इन्स्टाग्राममा १ करोड १७ लाख फलोअर्स पार गरी भारतीय जनता पार्टीको आधिकारिक अकाउन्टलाई उछिएको केही घण्टामै भारतमा यसको एक्स अकाउन्ट रोकिएको छ।
- पार्टीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले भारतमा अकाउन्ट ब्लक भएको पुष्टि गर्दै ‘अपेक्षा गरेजस्तै, कक्रोच जनता पार्टीको अकाउन्ट भारतमा रोकिएको छ’ भनेका छन्।
- यो व्यंग्यात्मक अभियान प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति युवा निराशाबाट प्रेरित भएर बेरोजगारी, प्रश्नपत्र चुहावट र जवाफदेहितामा केन्द्रित डिजिटल आन्दोलन बनेको छ।
७ जेठ, काठमाडौं । कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले इन्स्टाग्राममा १ करोड १७ लाख फलोअर्स पार गर्दै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आधिकारिक अकाउन्टलाई उछिनेको केही घण्टामै यसको एक्स अकाउन्टलाई भारतमा रोक लगाइएको छ। हाल प्लेटफर्ममा बीजेपीका करिब ८७ लाख फलोअर्स छन्।
तीव्र रूपमा फैलिरहेको यस व्यंग्यात्मक राजनीतिक अभियानको एक्स अकाउन्ट बिहीबार भारतमा बन्द गरिएको हो, जसले जेनजीको मिम-आधारित यस अभियानको चर्चा अझ बढाएको छ।
पार्टीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले भारतमा अकाउन्ट ब्लक भएको स्क्रिनसट सेयर गर्दै यसको पुष्टि गरेका छन्। यस कदमप्रति प्रतिक्रिया दिँदै दीपकेले लेखेका छन्, ‘अपेक्षा गरेजस्तै, कक्रोच जनता पार्टीको अकाउन्ट भारतमा रोकिएको छ।’
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा कक्रोच जनता पार्टीको अभूतपूर्व वृद्धिकै बीच यो कारबाही भएको हो। केही दिनअघि मात्र अनलाइन व्यंग्य आन्दोलनको रूपमा सुरु भएको यो अभियान अहिले बेरोजगारी, परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट, राजनीतिक भाष्य र संस्थागत जवाफदेहिताप्रतिको युवा निराशाबाट प्रेरित हुँदै पूर्ण रूपमा ठूलो डिजिटल अभियानमा परिणत भएको छ।
यो आन्दोलनले हास्य, मिम र राजनीतिक सन्देशलाई एकै ठाउँमा मिसाएर सुरु भएको केही दिनमै अनलाइनमा विशाल जनसहभागिता जुटाउन सफल भएको छ।
‘कक्रोच जनता पार्टी’ नाम आफैँमा भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले गत हप्ता अदालतको सुनुवाइका क्रममा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको व्यंग्यात्मक जवाफका रूपमा उदय भएको हो। प्रधानन्यायाधीशले केही बेरोजगार युवा र अनलाइन अभियन्ताहरूलाई ‘कक्रोच’ र ‘परजीवी’ सँग तुलना गरेको भनिएपछि अनलाइनमा ठूलो आक्रोश फैलिएको थियो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4