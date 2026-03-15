+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमालेमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने यी नेताहरू

भोलि बस्ने सचिवालय बैठकबाट पारित गर्ने तयारी रहेको प्रस्ताव अनुसार प्रदीप ज्ञवाली, शेरबहादुर तामाङ, विशाल भट्टराई, क्षितिज थेबे, रश्मी आचार्य, सुर्य पाठक र निरज आचार्य छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते १६:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेले सचिवालय बैठकबाट पदाधिकारीदेखि थुप्रै केन्द्रीय सदस्यलाई तुलनात्मक कमजोर भूमिका रहने विभागमा थन्काएर केहीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ।
  • प्रदीप ज्ञवालीलाई विदेश मामिला विभाग प्रमुख प्रस्ताव गरिएको छ भने भानुभक्त ढकाललाई संगठन विभागको जिम्मेवारी दिइने तयारी छ।
  • शेरबहादुर तामाङलाई स्कूल विभागको प्रमुख, क्षितिज थेबेलाई राष्ट्रिय युवा संघको इन्चार्ज र रश्मी आचार्यलाई अनेरास्ववियुको इन्चार्ज प्रस्ताव गरिएको छ।

७ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले पदाधिकारीदेखि थुप्रै केन्द्रीय सदस्यलाई तुलनात्मक कमजोर भूमिका रहने विभागमा थन्काएर केही केन्द्रीय सदस्यलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ ।

भोलि बस्ने सचिवालय बैठकबाट पारित गर्ने तयारी रहेको प्रस्ताव अनुसार जिम्मेवारी पाउनेमा प्रदीप ज्ञवाली, शेरबहादुर तामाङ, विशाल भट्टराई, क्षितिज थेबे, रश्मी आचार्य, सुर्य पाठक र निरज आचार्य छन् ।

ज्ञवालीलाई विदेश मामिला विभाग प्रमुख प्रस्ताव गरिएको छ । एमालेमा लामो समय यो विभागको प्रमुख शीर्ष तहका नेताले लिने गरेका थिए । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओलीहरुले कुनै बेला विदेश विभागको प्रमुख सम्हालेका थिए ।

गत मंसिरमा सम्पन्न एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा महासचिव पदका दावेदार रहेका ज्ञवालीलाई यो विभागको प्रमुख दिने तयारी गरिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शंकर पोखरललाई नै महासचिव दोहोर्‍याउने निर्णय लिएपछि ज्ञवालीले केन्द्रीय सदस्यमा मात्रै उम्मेदवारी दिएका थिए ।

विदेश विभागपछि शक्तिशाली मानिने संगठन विभागको जिम्मेवारी भानुभक्त ढकालले पाउने भएका छन् । ओली एमालेको नेतृत्वमा आएपछि ढकालले निरन्तर प्रभावशाली भूमिका पाउँदै आएका छन् । गत महाधिवेशनबाट सचिव चयन भएपछि उनलाई संगठन विभागको जिम्मेवारी दिइँदैछ ।

अघिल्लो कार्यकालमा उनी जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको प्रमुख थिए । यो भूमिकामा पार्टीभित्र कतिपयले प्रश्न उठाएका थिए । तर अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलका विश्वास पात्र भएकाले उनलाई बढुवा सहित थप जिम्मेवारी दिइएको छ ।

जनसंगठन समन्वय संयन्त्र प्रमुखको जिम्मेवारी विशाल भट्टराईलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ । एमालेका सवै जनसंगठनहरुको समन्वय गर्ने भएकाले यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।

अर्को प्रभावशाली विभाग शेरबहादुर तामाङलाई दिइदैछ । पार्टीभित्र वैचारिक–सैद्धान्तिक काम गर्ने स्कूल विभागको प्रमुखमा तामाङलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय युवा संघको इन्चार्जमा क्षितिज थेबे, अनेरास्ववियुको इन्चार्ज रश्मी आचार्य, निर्वाचन विभागको प्रमुख निरज आचार्य र प्रचार विभागको प्रमुख सूर्य पाठकलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेकपा‍ एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले पदाधिकारीको वरीयता : योगेश तेस्रो उपमहासचिव, महेश नवौं सचिव

एमाले पदाधिकारीको वरीयता : योगेश तेस्रो उपमहासचिव, महेश नवौं सचिव
विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल प्रस्ताव

विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल प्रस्ताव
केपी ओलीको सचिवालयमा निरूदेवी पाल

केपी ओलीको सचिवालयमा निरूदेवी पाल
एमालेमा सचिवहरूलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी, उपाध्यक्षहरूलाई विभाग

एमालेमा सचिवहरूलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी, उपाध्यक्षहरूलाई विभाग
एमालेले भन्यो– प्रधानमन्त्रीबाट संसद्लाई छल्ने र अपमान गर्ने काम भयो

एमालेले भन्यो– प्रधानमन्त्रीबाट संसद्लाई छल्ने र अपमान गर्ने काम भयो
एमाले सांसद राईको चेतावनी– ७ दिनभित्र बाँदर नियन्त्रणमा काम नभए संसद् चल्न गाह्रो हुन्छ

एमाले सांसद राईको चेतावनी– ७ दिनभित्र बाँदर नियन्त्रणमा काम नभए संसद् चल्न गाह्रो हुन्छ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित