ट्रम्प र पुटिनपछि बेइजिङ भ्रमण जाँदै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री

चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको बेइजिङ भ्रमण तय भएको चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता गु जियाकुनले पनि पुष्टि गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते २१:१२

७ जेठ, काठमाडौं । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् । उनी मे २३ देखि २६ सम्म चारदिवसीय चीन भ्रमणमा जान लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।

चीन पुगेर प्रधानमन्त्री सरिफले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, प्रधानमन्त्री ली कियाङलगायतसँग भेटवार्ता गर्ने भनिएको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको बेइजिङ भ्रमण तय भएको चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता गु जियाकुनले पनि पुष्टि गरेका छन् ।

प्रवक्ता जियाकुनका अनुसार सो भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध, हित र अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मुद्दामा संवाद हुने तय भएको छ ।

यसअघि पहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र त्यसपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिरि पुटिनले पनि भर्खरै बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए । उनीहरू लगत्तै बेइजिङले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सरिफलाई निमन्त्रणा गरेर बोलाएको हो ।

प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ
संविधान संशोधनबारे कुन दलका नेताले कस्तो सुझाव दिए ?
बचतकर्ताको पैसा जोगाउन खोज्दा देशकै ठूलो बैंकको सीईओ पक्राउ पर्ने कस्तो व्यवस्था ?
यात्रुलाई कफीले पोलेको घटनामा कतार एयरवेजले साढे २ करोड बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने
ब्रीदिङ लेजरको पल्स अब एकै गणितीय मोडेलबाट व्याख्या
प्ले स्टोरमा ‘आस्क-प्ले’ र ‘साइडकिक’ फिचरमार्फत एप खोज्न र गेम खेल्न सहज हुने
शक्ति गौचनद्वारा रुपन्देही क्रिकेट संघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

