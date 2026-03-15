२ दिन फोहोर नउठ्दा दुर्गन्धित पोखरा, विहीबारको भेलले सडकभरि छरपस्ट

पोखराका न्युरोड, महेन्द्रपुल, पृथ्वीचोक, सभागृह, लेकसाइडलगायतका सडक विहीबार जलमग्न बने । सडकमा भेलमात्रै बगेन, फोहोरका पोकाहरुसमेत बगे ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ८ गते ११:०२
पोखराका सडकमा छरपस्ट फोहोर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पोखरामा बिहीबार साँझ परेको मुसलधारे पानीले सडकहरू जलमग्न भएका छन् र साना सवारी साधनहरू रोकिएका छन्।
  • पोखरामा फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा सडकमा फोहोर छरपस्ट बनेको छ र दुर्गन्ध फैलिएको छ।
  • पोखरा महानगरले फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण परियोजना स्थगित गरेको छ र नयाँ स्थायी ल्याण्डफिल स्थलको खोजी गरिरहेको छ।

८ जेठ, पोखरा । जब ठूलो पानी पर्छ, पोखराको सडकमा भल होइन, बाढी नै बग्छ । ओरालो भूभाग रहेको पोखराको सडक छेउको नालीले थेग्नै नसक्ने गरी बग्ने भलबाढीले सडक जलमग्न हुन्छ । सवारी आउजाउ गर्नसमेत गाह्रो हुन्छ । साना सवारी साधन त रोकिएकै ठाउँमा ढल्छन्, बग्छन् ।

पोखरामा बिहीबार साँझपख पनि मुसलधारे पानी पर्‍यो र पोखराको सडकमा भेलबाढी नै बग्यो । पोखराका न्युरोड, महेन्द्रपुल, पृथ्वीचोक, सभागृह, लेकसाइडलगायतका सडक विहीबार जलमग्न बने । सडकमा भेलमात्रै बगेन, फोहोरका पोकाहरुसमेत बगे ।

जब झरी बस्यो, पोखराका सडकैभरि फोहोर छरपस्ट बने । शुक्रबार बिहान पनि पोखराका सडकमा छरपस्ट फोहोर देखिए । शुक्रबार बिहान केही ठाउँबाट सफा गर्ने काम भए पनि केही ठाउँमा बिहान अबेरसम्म पनि फोहर छरपष्ट थियो । झरी पर्दा जलमग्न हुने र फोहोर छरिएर दुर्गन्ध फैलिने पोखराको यो नियति नै बनिसकेको छ ।

पोखरामा फोहोरको दिगो व्यवस्थापन नहुँदा बेला–बेला सडकमै थुप्रिने गरेको छ । सोही फोहोर सडकैभरि छरिएको दृष्यले पर्यटकीय नगरी पोखरालाई गिज्याउने गरेको छ ।

पोखरा–२१ सम्म भन्ने ठाउँमा पछिल्लो पटक फोहोर व्यवस्थापन गरिएकोमा फेरि किन यो अवस्था आयो त ? पोखरा महानगरपालिकाका फोहोरमैला शाखाका प्रमुख प्रभात लामिछाने भनछन्, ‘पोखरा–२१ मा २ दिन फोहोर फाल्ने स्थिति बनेन, नागरिकले सडकमै फोहोर फालिदिए र छरपस्ट बने ।’

फोहोरको स्थायी व्यवस्थापनमा समस्या

पोखरा–३२ लामेआहालमा स्थायी व्यवस्थापन हुँदै आएकोमा त्यो ठाउँ भरिएपछि महानगरलाई अन्य ठाउँको खोजी गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो ।

महानगरले विभिन्न ठाउँमा फोहोर लैजाने जमर्को गरे पनि स्थानीयको विरोधका कारण पुसदेखि फागुनसम्म पोखराका विभिन्न ठाउँमा फोहोर गाड्नुपर्ने अवस्थामा महानगर आइपुगेको थियो । कहिले पोखरा–१४ मा त कहिले पृथ्वीचोक शान्तिवन बाटिकाभित्रै फोहोर गाडिएको थियो । कहिले पोखराको दोबिल्ला वारी र पारी गरेर पनि फोहोर गाड्ने र व्यवस्थापन गर्ने काम भएको थियो ।

फागुनमा भने पोखरा–२१ को सम्म भन्ने ठाउँमा व्यक्तिको जग्गामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सहमति महानगरले गरेको थियो । स्थानीयको विरोधका बाबजुद पनि खोंच परेको निजी जग्गामा फोहोर फाल्न थालिएको हो । भिरालो जमिनमा तलबाट तारजालीको बाँध पनि लगाउँदै जाने र माथिबाट फोहोर पनि फाल्ने काम हुँदै आएको थियो ।

तर दुई दिनअघि दोबिल्लावासीले दुर्गन्ध फैलिएकाले पहिले बाँध लगाउने काम सक्न भन्दै फोहोर नल्याउन भने । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जग्गामा स्काभेटर लगाउने र ग्याभिन पनि भर्ने काम भइरहेको थियो ।

‘काम गर्दागर्दै सोही ठाउँमा स्काभेटर नै फस्यो । बल्ल–बल्ल निकाल्ने काम त भयो तर स्काभेटर स्टार्ट नै भएन र काम पनि रोकियो,’ फोहोरमैला शाखाका हर्क गायकले भने, ‘आज अर्को स्काभेटर खोजेर भए पनि काम गर्छौं र फोहोर उठाउने काम पनि आजैबाट हुन्छ ।’

अहिले पोखराका विभिन्न सडकमा बिहीबारको भेलले छरपस्ट बनाएर फोहोर उठाउने काम भइरहेको गायकले जानकारी दिए ।

पोखरा महानगरले अहिले व्यवस्थापन गरिरहेको जग्गामा पनि ५/६ महिनामा फोहोर भरिने अवस्था छ तर पोखरा महानगरले भने फोहोरको स्थायी व्यवस्थापनको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

फोहोर प्रशोधन केन्द्र पनि अलपत्र

पोखरा–३३ मा स्थायी फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेर पोखरा महानगरले जग्गा रोक्कासमेत राखेको थियो । तर, विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेलसमेत भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरे पनि रोक्का राखिएको जग्गाको विवादसमेत हुन पुग्यो ।

पोखरा–३३ मा ७० रोपनी जग्गामा ८० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने सम्झौतासमेत भएको थियो । मंसिर २ गते पोखरा महानगर र टेरासोल्भ रिनुएवल प्रालिबीच सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सम्झौता भएको थियो । तर, अहिले स्थानीयको विरोध, आन्दोलन र भ्रष्टाचारको आरोपसमेत लागेपछि परियोजना नै स्थगित हुन पुगेको छ ।

प्रशोधन केन्द्र बनाउन महानगरले १७ जना जग्गा धनीहरूको ९६ रोपनी जग्गा २०८० को सुरुदेखि नै रोक्का राखिएको थियो ।

स्थानीयको जग्गा रोक्का गर्दै बैना दिनका लागि पोखरा महानगरको खाताबाट ५५ लाख रुपैयाँ वडाध्यक्ष रामचन्द्रको खातामा पठाएको पाइएको थियो । सरकारी पैसा व्यक्तिको खाता पठाएको विषय सार्वजनिक भएपछि वडाध्यक्ष र मेयर आचार्यसहितले हिसाब मिलान गराएका थिए । तर, त्यो पैसाबाट स्थानीयले भने बैना पाइसकेका थिए ।

अब त्यो बैना फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । महानगरले अर्को ठाउँमा स्थायी ल्याण्डफिलको लागि पोखरा–३२ मै बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

पोखराबाट पहिलो पटक भारत उडान : मध्य प्रदेशका शम्भुलाई जहाजमा लगियो

डोजर चल्नुअघि नै सहमतिमै हटे पोखरा अमरसिंहका टहरा, पृथ्वीचोकमा संस्था र दलनिकटले पनि छाड्दै

पोखराबाट एसएलआरको गोलीसहित एक जना पक्राउ

पोखराका कब्जा जग्गा आफैं छाड्दै दलका संगठन, संस्था र व्यवसायी

दुईदिने सार्वजनिक बिदाः पोखराको पर्यटनमा सकारात्मक प्रभाव

पोखरामा सुकुको हत्या गरेर जन्मकैद, जेनजी आन्दोलनमा भागेर नवलपुरमा फेरि हत्या

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

