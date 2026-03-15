भगवान त कहाँ छन्

भगवान त यहाँ कहाँ छन् ,
मानव नै त यहाँ भगवान छन् ।।
मानवले लेखेका यहाँ
गीता र कुरान छन् ।
मानवले बनाएका यहाँ
नियम कानुन छन् ।
भगवान त यहाँ कहाँ छन् ,
मानव नै त यहाँ भगवान छन् ।।
मानव निर्मित घर
टहरा र आँगन छन् ।
मानव मानव बीच
यहाँ घमासान छन् ।
भगवान त यहाँ कहाँ छन् ,
मानव नै त यहाँ भगवान छन् ।।
मानव निर्मित पीडाका
ठूला ठूला चट्टान छन् ।
मानव निर्मित बमबारुदले
लासका चिहान छन् ।
भगवान त यहाँ कहाँ छन् ,
मानव नै त यहाँ भगवान छन् ।।
कलम भएकाहरू अज्ञान छन् ।
रकम भएकाहरू जवान छन् ।
सबैलाइ आ-आफ्नो स्वार्थको ध्यान छन् ।
भगवान त यहाँ कहाँ छन् ,
मानव नै त यहाँ भगवान छन् ।।
