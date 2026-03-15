+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
कविता :

भगवान त कहाँ छन्

0Comments
Shares
राकेश कुमार झा रसिक राकेश कुमार झा रसिक
२०८३ जेठ ८ गते १७:२२

भगवान त यहाँ कहाँ छन् ,
मानव नै त यहाँ भगवान छन् ।।

मानवले लेखेका यहाँ
गीता र कुरान छन् ।
मानवले बनाएका यहाँ
नियम कानुन छन् ।

भगवान त यहाँ कहाँ छन् ,
मानव नै त यहाँ भगवान छन् ।।

मानव निर्मित घर
टहरा र आँगन छन् ।
मानव मानव बीच
यहाँ घमासान छन् ।

भगवान त यहाँ कहाँ छन् ,
मानव नै त यहाँ भगवान छन् ।।

मानव निर्मित पीडाका
ठूला ठूला चट्टान छन् ।
मानव निर्मित बमबारुदले
लासका चिहान छन् ।

भगवान त यहाँ कहाँ छन् ,
मानव नै त यहाँ भगवान छन् ।।

कलम भएकाहरू अज्ञान छन् ।
रकम भएकाहरू जवान छन् ।
सबैलाइ आ-आफ्नो स्वार्थको ध्यान छन् ।

भगवान त यहाँ कहाँ छन् ,
मानव नै त यहाँ भगवान छन् ।।

भगवान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत
अमरेश, निश्कल र ईश्तियाकले बहिष्कार गरे राज्य व्यवस्था समितिको बैठक

अमरेश, निश्कल र ईश्तियाकले बहिष्कार गरे राज्य व्यवस्था समितिको बैठक
कास्की अदालतले फिर्ता गर्‍यो रविविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग

कास्की अदालतले फिर्ता गर्‍यो रविविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग
अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति समय ३ वर्ष धकेल्न नेपालको पत्राचार

अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति समय ३ वर्ष धकेल्न नेपालको पत्राचार
पर्यटन बोर्डमा फोटो नेपाल ल्होत्से प्रथम आरोहण प्रदर्शनी सुरु

पर्यटन बोर्डमा फोटो नेपाल ल्होत्से प्रथम आरोहण प्रदर्शनी सुरु
नवजात शिशु एकदम ठीक देखिन्छ, तैपनि किन गरिन्छ ‘न्यूबर्न स्क्रिनिङ ?’

नवजात शिशु एकदम ठीक देखिन्छ, तैपनि किन गरिन्छ ‘न्यूबर्न स्क्रिनिङ ?’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित