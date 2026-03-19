+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चौरजहारीमा खानेपानी समस्याले ७ हजार घरधुरी प्रभावित, सांसद शर्माले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १४:०८
सांसद गोपाल शर्मा

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रुकुमपश्चिमको चौरजहारीमा सुक्खायाम र भेरी नदीको सतह गहिरिँदा खानेपानीको चरम अभाव भई झण्डै ७ हजार नागरिक प्रभावित भएका छन् ।
  • सांसद गोपाल शर्माले प्रतिनिधि सभा बैठकमा चौरजहारीको खानेपानी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
  • सरकारले विनियोजन गरेको तीन करोड रुपैयाँ बजेट खानेपानी कार्यालयले कार्यान्वयन नगर्दा जनताले सास्ती व्यहोर्नुपरेको आरोप उनले लगाए ।

१२ जेठ, काठमाडौं । रुकुमपश्चिमको चौरजहारी क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या देखिएको छ । सुक्खायाममा खानीपानीको समस्याबाट चौरजहाजरीका झण्डै ७ हजार जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

यो तथ्यांक रुकुमपश्चिमबाट निर्वाचित नेकपा सांसद गोपाल शर्माले प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् । आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले खानेपानी समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकमा उनले भने, ‘रुकुमपश्चिमको चौरजहारीमा विगत केही दिनदेखि खानेपानी आपूर्तिमा देखिएको समस्याले झण्डै ७ हजार जनसंख्यामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । सुक्खायामको प्रभाव र भेरी नदीको सतह गहिरिँदै गई खानेपानी आयोजनाले निर्माण गरेको वेल र सबवेलमा पानी जम्मा नहुने अवस्थाको कारणले अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो ।’

चौरजहारीमा खानेपानी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड रकम विनियोजन गरेको तर संघीय खानेपानी आयोजना कार्यालय नेपालगञ्जले अहिलेसम्म कुनै पनि कार्य अगाडि नबढाएको उनले बताए ।

यसबाट सरकार जनताका समस्या समाधान गर्न गम्भीर नभएको देखिने उनको भनाइ छ । ‘विनियोजन रकमसमेतको उपयोग नगरी आर्थिक वर्ष गुजार्न थालेको सरकारको कार्यले बताउँछ कि सरकार जनताका समस्या समाधान गर्न गम्भीर छैन,’ उनले भने ।

सांसद शर्माले चौरजहारी लगायत खानेपानी आपूर्तिमा समस्या देखिएका क्षेत्रमा समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

खानेपानी समस्या गोपाल शर्मा चौरजहारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित