तयार भयो नयाँ संसद् : कुर्सीदेखि कार्पेटसम्म निलो (तस्वीरहरू)

नयाँ संसद् बैठक कक्ष नीलो रङले सजाइएको छ । पर्दा, भित्ता, कार्पेट र सोफाहरू पनि नीलो रङकै छन् ।

चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८३ जेठ १२ गते १६:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिंहदरबारस्थित संघीय संसद्को नयाँ भवन निर्माण कार्य सकिएर बैठक सञ्चालनका लागि पूर्ण रूपमा तयार भएको छ ।
  • यही नयाँ स्थायी हलबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।
  • गत भदौमा नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवन आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि सिंहदरबारमा यो हल तयार पारिएको हो ।

१२ जेठ, काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवन निर्माण कार्य सकिएको छ । आधुनिक र भव्य संरचनासहित उक्त भवन निर्माण गरिएको हो ।

भित्री सजावट र अन्य प्राविधिक काम सकिएसँगै अब हल बैठक सञ्चालनका लागि तयार भएको हो ।

नयाँ संसद् बैठक कक्ष नीलो रङले सजाइएको छ । पर्दा, भित्ता, कार्पेट र सोफाहरू पनि नीलो रङकै छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि अहिले सिंहदरबारस्थित नयाँ संसद भवनको अस्थायी हलमा संसद् बैठक बसिरहेको छ ।

सिंहदरबारमै अर्को स्थायी हल तयार पारिएको हो । यही स्थायी हलबाट नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

हेर्नुहोस् तस्वीरहरू–

नयाँ संसद्
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
