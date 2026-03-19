कांग्रेसले भन्यो- सभामुखको आदेशबिनै सांसद निकालियो, सभामुखले भने- निकालिएकाे हाेइन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १७:३५

१२ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सभामुख डीपी अर्यालको आदेशबिना नै सांसद गीता सेन्दाङलाई मर्यादापालकले बैठक कक्षबाट बाहिर निकालेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

मंगलबार स्थगित भएर फेरि सुरु भएको संसद् बैठकमा सचेतक निष्कल राईले कांग्रेस सांसद सेन्दाङलाई तीन जना मर्यादापालकले सभामुख अर्यालको आदेशबिना नै बाहिर निकालेको विषयमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘सभामुखको आदेशबेगर गरिएको गतिविधि यो सदनमा सह्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘सभामुखले त्यस्तो आदेश कानेखुशी गरेर दिने होइन, संसद्मा सबैलाई जानकारी गराएर दिनुपर्छ । कानेखुशीबाट सदन अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

सचेतक राईले संसद्लाई नियमावली पनि स्मरण गराए । ‘सभामुखले पहिलो संसद्लाई सचेत गराउने हो । हाम्रो नियमावलीको नियम ३० ले त्यही भन्छ,’ उनले भने, ‘सचेत गराउँदा नमानेमा नियम ३१ अनुसार आदेश गर्ने हो । तर, सभामुखको आदेश बेगर नै हाम्रो पार्टीको सांसदलाई तीन जना मर्यादापालकले घेरेर बाहिर निकाकोलको छ ।’

उता सभामुख अर्यालले सांसद सेन्दाङ   बैठक चलिरहेका बेला मोबाइलबाट तस्वीर खिचिरहेकाे देखिएकाले जाँच मात्रै गरिएकाे बताए । उनले आफ्नै आदेशबाट मोबाइल जाँच गरिएको तर, बाहिर ननिकालिएको बताए । ‘उहाँले फोटो भिडियो खिचिरहेको देखिएको थियो । जुन संसद्को नियमविपरीत हो । त्यसैले मैले नै मर्यादापालकलाई भनेर फोटो–भिडियो खिचे–नखिचेको जाँच गर्न भनेको हुँ,’ उनले भने, ‘बैठकबाट निकालिएको होइन ।’

डीपी अर्याल नेपाली काँग्रेस सांसद गीता सेन्दाङ
कोरियाली लगानीकर्तालाई नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न सभामुखको आग्रह

पूर्वाधार विकासमा राजनीति गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ : सभामुख अर्याल

सभामुख अर्याल भन्छन्– प्रयोगकर्तालाई थाहा नदिई विधेयक निर्माण हुनुहुन्न

सभामुखको भूमिकाप्रति आङ्देम्बेको असन्तुष्टि

सभामुखले भने – आकस्मिक समयको व्यवस्थापन गर्छु

सभामुखको प्रतिबद्धता- संसद्‌मा पत्रकारको पहुँच सहज बनाउँछु

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब 'कक्रोज'सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने 'लेजर हेयर रिमुभल' कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

