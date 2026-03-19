स्थायी निक्षेप सुविधा बुधबारदेखि दैनिक उपलब्ध हुने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १८:५६

  • नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि स्थायी निक्षेप सुविधा दैनिक रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
  • यसअघि तीन दिनका लागि उपलब्ध गराइने यो सुविधा अबदेखि एक दिनका लागि मात्र कायम हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
  • वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको यस सुविधा अन्तर्गत बैंकहरूले वार्षिक २.७५ प्रतिशत ब्याज पाउनेछन् ।

१२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधाको समय घटाएको छ । केन्द्रीय बैंकले बुधबार देखि दैनिक स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

बैंकले आइतबार, मंगलबार र बिहीबार उपलब्ध गराउँदै आएको स्थायी निक्षेप सुविधा दैनिक गराएको हो । सरकारले शनिबार र आइताबार सार्वजनिक विदा कायम गरेपछि केन्द्रीय बैंकले कार्यलय खुल्ने सबै दिन स्थायी निक्षेप सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अधिक तरलता भएको अवस्थामा एक दिनका लागि केन्द्रीय बैंकमा राख्ने व्यवस्था नै स्थायी निक्षेप सुविधा हो । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ दिन मात्रै केन्द्रीय बैंकमा पैसा राख्दै आएका थिए । बैंकको नयाँ व्यवस्थाले एक दिन कायम गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले सोमबार निर्णय गर्दै बैंक खुलेको प्रत्येक दिन बैंकिङ कारोबार समयभित्र स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । यसरी उपलब्ध गराइएको सुविधाको साँवा तथा ब्याज रकम भोलिपल्ट अपरान्ह ३ बजेपछि सम्बन्धित संस्थाको खातामा जम्मा हुनेछ ।

राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार स्वदेशी मुद्रामा लिएको अन्तर बैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको र स्वदेशी मुद्राको बचत तथा मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्न प्रकाशित न्यूनतम ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको संस्थाको अधिक तरलता मात्रै राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्ने छ ।

केन्द्रीय बैंकले कार्यविधि संशोधन गरी स्थायी निक्षेप सुविधा पाउन पूरा गर्नुपर्ने सर्त भने थपेको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार नगद सञ्चिति अनुपात (सीआरआर) ४ प्रतिशत कायम नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यसवापत केन्द्रीय बैंकले २.७५ प्रतिशत ब्याजदर दिन्छ । स्थायी निक्षेप सुविधाको न्यूनतम रकम १० करोड र सोभन्दा बढीको हकमा ५ करोडले भाग गर्दा निःशेष रहने अंक हुनुपर्ने कार्याविधिमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको समसया जटिल बन्दै आएको छ । सोमबार मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी निक्षेप मार्फत ६३ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा राखेका थिए ।

केन्द्रीय बैंकले ३ दिनका लागि लिने गरेको स्थायी निक्षेप एक दिनमा झारी अधिक तरलताको सहज व्यवसथापन गर्न खोजेको देखिन्छ । सोमबारसम्ममा केन्द्रीय बैंकमा १० खर्ब ४९ अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिक तरलता थुप्रिएको छ ।

स्थायी निक्षेप सुविधा
इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

