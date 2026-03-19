देशभरिका रोजगार सेवा केन्द्र अब ‘रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ बन्ने

श्रम मन्त्रालयका अनुसार ६० दिनभित्र रूपान्तरण प्रक्रिया सम्पन्न गरिने छ ।

अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १९:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले स्थानीय तहमा सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ मा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
  • युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आगामी ६० दिनभित्र यो रूपान्तरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
  • नयाँ केन्द्रमार्फत बेरोजगार दर्ता, तालिम समन्वय, रोजगार परामर्श र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको पुनः एकीकरण सम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने छ ।

१२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा सञ्चालन हुँदै आएका रोजगार सेवा केन्द्रलाई अब ‘रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ मा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले रोजगारी सिर्जना, सिप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन एकीकृत रूपमा अघि बढाउन रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रक्रिया अघि बढेको बारे जानकारी गराएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार ६० दिनभित्र रूपान्तरण प्रक्रिया सम्पन्न गरिने छ । मन्त्रिपरिषद्को १३ चैत २०८२ को निर्णयबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी सय कार्यसूची’ अन्तर्गत नयाँ संरचनामा रूपान्तरण गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन प्राप्त भएको थियो ।

सोही विषयमा अध्ययन गर्न १९ चैत २०८२ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले रूपान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

प्रतिवेदनमा रोजगारी सिर्जना, सिप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत, कार्यक्रमगत, व्यवस्थापकीय तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सुधारका सुझाव उल्लेख छन् ।

प्रतिवेदनका आधारमा ‘रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि २०८३’ तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रीस्तरबाट ६ जेठ २०८३ मा स्वीकृत उक्त कार्यविधि ११ जेठमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मा दर्ता भई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ का रूपमा सञ्चालन गरिने छ ।

ती केन्द्रमार्फत बेरोजगार दर्ता, सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम, स्थानीय श्रम बजार विश्लेषण, सिप तथा माग नक्सांकन, तालिम समन्वय, रोजगार परामर्श, जब म्याचिङ, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुन: एकीकरण सम्बन्धी सेवा एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराइने छ ।

मन्त्रालयले हाल विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट सञ्चालन भइरहेका रोजगार, सिप विकास तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यक्रम अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।

साथै, मन्त्रालयले स्थानीय तहका केन्द्रमार्फत सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रका रोजगारदाता, तालिम प्रदायक संस्था, ट्रेड युनियन तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग सहकार्य र सहभागिताका लागि आग्रह गरेको छ ।

रोजगार रोजगार सेवा केन्द्र सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र
इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

