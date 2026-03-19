रास्वपा परित्याग गरेकी ममता शर्मालाई कांग्रेसले बनायो केन्द्रीय सदस्य

१२ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनताका रास्वपा परित्याग गरेर नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेकी ममता शर्मालाई सभापति गगन थापाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेका छन् ।
मंगलबार सभापति थापाले शर्मालाई केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा मनोनीत गरेका हुन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले शर्मा केन्द्रीय समिति सदस्य मनोनीत भएको जानकारी दिए ।
शर्मा रास्वपाको मधेश प्रदेशको संस्थापक सभापति थिइन् । चुनावका बेला उनी रास्वपा विधि र विधानविपरीत चलेको भन्दै पार्टी परित्याग गरेर कांग्रेस प्रवेश गरेकी थिइन् ।
