+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राजतन्त्रविरुद्ध भ्रम फैलाएको भन्दै मलेसियाले टिकटकसँग माग्यो स्पष्टीकरण

संवैधानिक राजतन्त्र भएको मुलुक मलेसियामा सन् १९४८ मा पारित राजद्रोह कानुनअन्तर्गत राजपरिवारविरुद्ध ‘घृणा वा अपमान’ फैलाउने खालका अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय मानिन्छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते २०:४४

मलेसियाको इन्टरनेट नियामक निकायले राजतन्त्रका विरुद्ध राखिएका आपत्तिजनक र भ्रामक सामग्रीहरूमाथि कारबाही गर्न टिकटकलाई निर्देशन दिएको छ।

मलेसियाली सञ्चार तथा मल्टिमिडिया आयोगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राजा सुल्तान इब्राहिमसँग जोडिएको दाबी गरिएको एउटा नक्कली अकाउन्टलाई लिएर टिकटकलाई ‘तत्काल सुधारात्मक कदम’ चाल्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।

मलेसियाली सञ्चार तथा मल्टिमिडिया आयोगका अनुसार उक्त सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले आफ्नो कन्टेन्ट मडरेसन (सामग्री परिमार्जन) नीतिलाई सुदृढ गर्नुपर्नेछ। साथै, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सद्वारा निर्मित भिडियो र तोडमरोड गरिएका तस्बिरहरू सहितका ‘अत्यन्तै आपत्तिजनक, झुटा, धम्कीपूर्ण र अपमानजनक’ सामग्रीहरूलाई रोक्न असफल हुनुको ‘औपचारिक स्पष्टीकरण’ दिन समेत निर्देशन दिइएको छ।

नियामक निकायले अनलाइन प्लेटफर्महरू झुटा र सार्वजनिक व्यवस्थामा खलल पुर्‍याउने सामग्रीहरू फैलाउन प्रयोग भइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ, विशेष गरी जब ती सामग्रीहरू राजतन्त्रसँग जोडिएका छन्।

यसअघि पठाइएका सूचनाहरूमा टिकटकको प्रतिक्रिया सन्ताेषजनक नपाइएपछि यो कडा निर्देशन जारी गरिएको आयोगले भनेको छ।

चिनियाँ प्रविधि कम्पनी बाइटडान्सद्वारा स्थापित टिकटकले यस विषयमा टिप्पणीका लागि गरिएको अनुरोधको तुरुन्तै कुनै जवाफ दिएको छैन ।

संवैधानिक राजतन्त्र भएको मुलुक मलेसियामा सन् १९४८ मा पारित राजद्रोह कानुनअन्तर्गत राजपरिवारविरुद्ध ‘घृणा वा अपमान’ फैलाउने खालका अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय मानिन्छ।

टिकटक स्पष्टीकरण राजतन्त्र
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गेडागुडी र भटमास बढी खाँदा उच्च रक्तचापको जोखिम ३० प्रतिशत कम

गेडागुडी र भटमास बढी खाँदा उच्च रक्तचापको जोखिम ३० प्रतिशत कम
घातक ढुसी र परजीवीका कारण र्‍याटल स्नेक संकटमा

घातक ढुसी र परजीवीका कारण र्‍याटल स्नेक संकटमा
तयार भयो नयाँ संसद् : कुर्सीदेखि कार्पेटसम्म निलो (तस्वीरहरू)

तयार भयो नयाँ संसद् : कुर्सीदेखि कार्पेटसम्म निलो (तस्वीरहरू)
चोरविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा : चढ्छन् १ करोडको गाडी, साढे ३ तले पक्की घर

चोरविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा : चढ्छन् १ करोडको गाडी, साढे ३ तले पक्की घर
बजेटमा पूँजीबजार चाहन्छ : पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने घोषणा

बजेटमा पूँजीबजार चाहन्छ : पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने घोषणा
मधेशमा सत्ता घटकबीच सहमति : करोडभन्दा कमका योजना नबन्ने, चुनावसम्मै गठबन्धन

मधेशमा सत्ता घटकबीच सहमति : करोडभन्दा कमका योजना नबन्ने, चुनावसम्मै गठबन्धन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित