सेयर बजारमा करिब एक महिनापछि ६ अर्ब नाघ्यो कारोबार

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १५:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सेयर बजारमा झन्डै एक महिनापछि कारोबार रकम ६ अर्ब रुपैयाँ नाघेर ६ अर्ब ३ करोड पुगेको छ ।
  • नेप्से परिसूचक ४.९९ अंकले बढेर २७८२ अंकमा कायम भएको छ ।
  • हालै सूचीकृत कालिन्चोक हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै १४.९८ प्रतिशतले बढेको छ ।

१३ जेठ, काठमाडौं । सेयर बजारमा झन्डै एक महिनापछि कारोबार रकम ६ अर्ब नाघेको छ । बुधबार बजारमा ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । यो कारोबार रकम वैशाख १५ यताकै उच्च हो । त्यसयता ६ अर्बमुनि कारोबार रकम खुम्चिँदै आएको थियो ।

आज बजार परिसूचक नेप्से भने जम्मा ४.९९ अंक (०.१७ प्रतिशत) बढेको छ । सो वृद्धिपछि २७८२ अंकमा कायम भएको छ । १५१ कम्पनीको मूल्य बढ्यो भने १०५ को घटेको छ । त्यस्तै १४ कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो । सबै समूहका सूचकको उतारचढाव १ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो ।

बैंकिङ ०.२७, विकास बैंक ०.१३, जलविद्युत् ०.०६, लगानी ०.५८, जीवन बीमा ०.६८, माइक्रोफाइनान्स ०.२९, निर्जीवन बीमा ०.५४ र व्यापार समूह ०.७३ प्रतिशत बढे । अन्य ०.३०, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.४३, होटल तथा पर्यटन ०.२४ र फाइनान्स ०.३८ प्रतिशत घटे ।

कालिन्चोक हाइड्रोपावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै १४.९८ प्रतिशत बढ्यो । यो कम्पनी हालै सूचीकृत भएको हो । त्यस्तै बुंगल हाइड्रोको १३.३७, क्रेस्ट माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सको ८.५२, आँखुखोला जलविद्युतको ३.९३ तथा माथिल्लो मैलुङखोलाको ३.५१ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।

आज मूल्य धेरै घट्नेमा डिवेन्चर रहेका छन् । त्यस्तै धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा आँखुखोला जलविद्युत्, रिडी पावर, नेसनल हाइड्रोपावर, अपी पावर र ङादी ग्रुप छन् ।

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

