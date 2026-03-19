हाल बसिरहेकै संसद् हलबाट बजेट ल्याउने तयारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नयाँ संसद् भवनको हल निर्माण नसकिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण हाल बैठक बसिरहेकै बहुउद्देश्यीय हलबाट ल्याइने भएको छ ।
- संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नयाँ हलमा काम चलिरहेकाले हालकै हलमा १५ जेठको संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
- २०७६ सालमा निर्माण सुरु भएको नयाँ संसद् भवनको हालसम्म छ पटक म्याद थपिए पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
१३ जेठ, काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले हाल प्रतिनिधिसभाको बैठक बसिरहेकै संसद् हलबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
बन्दै गरेको नयाँ संसद् हलको फिनिसिङ लगायतका कार्य नसकिएकाले हाल बसिरहेकै बहुउद्देश्यीय हलबाट बजेट ल्याउने तयारी भएको हो ।
बजेट प्रस्तुत गर्नु अगाडि रिहर्सल गर्ने अभ्यास छ । रिहर्सल बिहीबार बहुउद्देश्यीय हलमै गर्ने तयारी छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले बन्दै गरेको हलमा काम चलिरहेकाले हल बसिरहेकै बहुउद्देश्यीय हलमा बजेट भाषणको तयारी भएको जानकारी दिए ।
उनले भनेका छन्, ‘नयाँ संसद् भवनको हलमा १५ जेठमा संयुक्त बैठक बस्ने र त्यहीँबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी पूर्व तयारी हुन सकेको देखिएन । यो सुनिश्चित पनि हुन नसकेको सन्दर्भमा हाल बैठक सञ्चालन भइरहेकै बहुउद्देश्यीय हलमा १५ जेठको संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।’
संसद् भवन निर्माणको जिम्मा विशेष भवन आयोजनाले लिएको छ । भवन निर्माणको ठेक्का तुन्दी–सेक जेभीले पाएको छ ।
सुरुको सम्झौताअनुसार काम हुन सकेको भए संसद् भवनको निर्माण १६ असोज २०७९ मै सकिने थियो । २०७९ को चुनावबाट आउने प्रतिनिधिसभाको बैठक राख्ने लक्ष्यसहित १६ असोज २०७६ मा संसद् भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ असोज २०७६ मा गरेका थिए । त्यसको १६ दिनपछि ठेकेदारसँग ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार काम नसकिएपछि पहिलो पटक ३० चैत २०७९ सम्म म्याद थपिएको थियो । फेरि पनि काम सकिएन ।
यसरी म्याद थप्दै ६ पटा म्याद थपिइसकेको छ । पछिल्लो पटक ९० दिनको म्याद थप भएको थियो । ९० दिनको म्याद गत फागुनदेखि सुरु भएको थियो । यो म्याद यही जेठमा सकिँदैछ ।
