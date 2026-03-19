काठमाडौंमा यसरी मनाइयो बकर इद (तस्वीरहरू)

दरबारमार्गस्थित काश्मिरी, नेपाली जामे मस्जिदलगायत देशभरका मस्जिद र इदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भीड लाग्छ ।

आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ जेठ १४ गते ८:२४

  • मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान् पर्व बकर इद आज देशभर मनाइँदै छ र यस अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
  • इदुल फित्रको ७०औँ दिनमा मनाइने यस पर्वमा मुस्लिमहरूले सामूहिक नमाज पढेर एकापसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्छन् ।
  • बकर इदका अवसरमा काठमाडौंका जामे र काश्मिरी मस्जिदलगायत देशभरका ईदगाहहरूमा प्रार्थना गर्नेको भीड लागेको छ ।

१४ जेठ, काठमाडौं । मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान् पर्व बकर इद (इदुल जोहा) आज देशभरका मस्जिदमा मनाइँदैछ । यस अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ ।

इदुल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको ७०औं दिनमा बकर इद मनाउने धार्मिक विधि छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीले आज बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा इदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्छन् । नमाज पढिसकेपछि एकापसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने चलन छ ।

यस अवसरमा दरबारमार्गस्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मिरी मस्जिदलगायत देशभरका मस्जिद र इदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भीड लाग्छ ।

काठमाडौंका बकर इद मनाइरहेका केही तस्वीरहरू :

   

आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

