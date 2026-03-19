सरकारले प्रदेश र जिल्लामा ‘मेलमिलाप समन्वय समिति’ गठन गर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १४ गते ११:३६

१४ जेठ, काठमाडौं । मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन २०६८ लाई संशोधन गरिँदैछ । मेलमिलापका लागि नियुक्त हुने मेलमिलापकर्ताको संख्या सम्बन्धी व्यवस्था सरलीकृत गरी मेलमिलाप प्रक्रियालाई सहज बनाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसबाहेक वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउन ‘मेलमिलाप प्रवर्द्धन समिति’ पनि गठन गर्ने विषय विधेयकमा छ ।

साथै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि मेलामिलाप समितिहरु गठन गरिने छ ।

समन्वय, अनुगमन, मूल्यांकन तथा सहजीकरणका लागि प्रत्येक प्रदेश र जिल्लामा ‘मेलमिलाप समन्वय समिति’ गठन गर्ने विधेयक संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसैगरी स्थानीय तहको सहयोग तथा सहकार्यमा समुदायले स्थानीय तहमा ‘सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र’ स्थापना गर्ने विषय पनि समावेश छ ।

१० वर्षको सशस्त्र युद्धपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै प्रत्येक जिल्लामा शान्ति समिति गठन गरिएको थियो । हाल ती समितिहरु खारेज भइसकेका छन् ।

यस्तै प्रकृतिको तर अधिकार क्षेत्र धेरै भएको मेलमिलाप समन्वय समिति प्रत्येक जिल्लामा गठन गर्ने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो ।

विधेयकको व्यवस्थाबाट मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विश्वास छ ।

यसबारे विधेयकमै लेखिएको छ, ‘मेलमिलाप सम्बन्धी सरलीकृत व्यवस्थाको माध्यमबाट छिटो, छरितो, सहज तथा प्रभावकारी प्रक्रियाबाट विवाद समाधान हुनेछ । विवाद समाधानको प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाई न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि भई सर्वसाधारणको हित र सुविधा कायम हुनेछ ।’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

