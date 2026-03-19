गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्नु ‘गैरजिम्मेवार’ : वासना थापा

१४ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले गणतन्त्र दिवसको समारोहमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने विषयलाई ‘गैरजिम्मेवार’ टिप्पणी गरेकी छिन् ।
बिहीबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन् ।
उनलाई एक सञ्चारकर्मीले ‘गणतन्त्र दिवसको दिन हरेक प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुन्छ, प्रधानमन्त्री बालेन शाह आउनासाथ सम्बोधन नै बन्द कसरी लिन सकिन्छ ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भनेकी छिन्, ‘म त यसलाई जनताप्रतिको उत्तरदायीत्वको कमी र गैरजिम्मेवारीका रुपमा लिन्छु ।’
गणतन्त्र दिवसमा यसअघि यस्तो परम्परा नभएको भन्दै अहिले नआउनु वा सम्बोधन नगर्नुको कारण पनि प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘अहिलेसम्मको अभ्यासमा यो भएको छैन । नत्र उहाँले आफू आउन नसक्ने कारण बताउनुपर्थ्यो,’ थापाले भनिन् ।
