+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमाले सांसद थेबेले खोजे संसद्‌मा ‘अपोजिशन डे’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १४ गते १७:२९

१४ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले संसद्मा ‘अपोजिशन डे’ कार्यक्रमको खोजी गरेका छन् । यसका निम्ति उनले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाउपर संशोधन समेत राखेका छन् ।

‘जो पनि जति बेला पनि सत्तारूढ हुनसक्छ । साथै संसद्लाई विपक्षीको हो भन्ने गरिन्छ । यसकारण संसदलाई रचनात्मक बनाऔं, सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्ने संसद् बनाऔं भनेर यस्तो प्रस्ताव गरेको हुँ,’ थेबेले अनलाइनखबरसँग भने ।

यो कार्यक्रमले संसद्लाई गुणस्तरीय बनाउन समेत मद्दत पुर्‍याउने उनको विश्वास छ । यस्तो अभ्यास संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा रहेको पनि उनले बताए ।

सांसद थेवेका अनुसार ‘अपोजिशन डे’ भनेको संसदीय अभ्यासमा विपक्षी दललाई विशेष रूपमा दिइने दिन हो, जहाँ संसद्को कार्यसूची तय गर्ने अधिकार सरकारको सट्टा विपक्षी दललाई दिइन्छ ।

यसदिन विपक्षी दलहरूले आफूले महत्वपूर्ण ठानेका विषय संसद्मा छलफलका लागि ल्याउन सक्छन् । उदाहरणका लागि सरकारको आलोचना वा सरकारको कुनै नीतिको विरोध पनि हुन सक्छ ।

सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा, छानबिन वा जवाफदेहीताको मागका विषय समेत समावेश हुन सक्दछन् । यस्तो अभ्यास विशेषगरी बेलायत, क्यानडा जस्ता ‘वेस्टमिन्स्टर प्रणाली’ भएका देशहरूमा छ ।

‘अपोजिशन डे’ को उदेश्य  सरकारमाथि संसदीय निगरानी बलियो बनाउनु र विपक्षीको आवाजलाई औपचारिक स्थान दिनु रहेको सांसद थेबेले बताए । अहिले सत्तापक्ष को छ ? भनेर हेरियो भने संसद् प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै उनले जो पनि प्रतिपक्षमा हुनसक्ने मनोविज्ञानसहित ‘अपोजिशन डे’ राखिनुपर्ने बताए ।

नेपालमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम छ । मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम छ । प्रतिपक्षले विशेष समय माग्ने, अवरोध गर्ने वा विशेष समय मागेर बोल्ले अभ्यास भने हुँदै आएको छ ।

तर संसद्मा ‘अपोजिशन डे’ भनेर राखिएको छैन ।

यसबाहेक आफूले संसद्लाई गुणस्तरीय बनाउन, सांसदहरूलाइ प्रोफेसनल बनाउन पार्लामेन्ट्री एकेडेमी अर्थात् संसदीय अध्ययन प्रतिष्ठान गठनको माग राखेका छन् ।

यसले सांसदलाई संसदीय कामकारबाहीमा भाग लिनु अगाडिको पूर्व तयारीका निम्ति सहयोग पुर्‍याउने उनको विश्वास छ ।

क्षितिज थेबे नेकपा‍ एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित