एमालेको युवा परिचालन संयोजक तोकिए थेबे

२२ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेले युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबेलाई युवा परिचालनको संयोजक तोकेको छ ।
मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको सचिवालय बैठकले थेबेलाई संयोजक तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
आसन्न निर्वाचनमा युवाको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले उनीहरूलाई योजनाबद्ध, एकताबद्ध र परिणाममुखी ढंगले परिचालन गर्न उनलाई संयोजक तोकिएको जनाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा थेबे ताप्लेजुङबाट उम्मेदवार सिफारिस पनि भएका छन् ।
युवा परिचालनको जिम्मेवारी पाएका थेबेले युवालाई राष्ट्र निर्माण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा एकताबद्ध गरिने प्रतिक्रिया दिए ।
त्यस्तै, एमालेले निर्वाचन परिचालनको रुपमा रामबहादुर थापा बादललाई संयोजक तोकेको छ ।
