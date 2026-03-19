विदेशमा भएका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन सभामुखको आग्रह

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कने आग्रह गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १४ गते १८:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गरेका छन् ।
  • धादिङको सल्यानटारस्थित नृसिंहधाममा आयोजित पुरुषोत्तम महोत्सवमा सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल नै बस्न लायक बन्ने बताएका हुन् ।

१४ जेठ, मलेखु (धादिङ) । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कने आग्रह गरेका छन् ।

धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–१, सल्यानटारस्थित नृसिंहधाममा आयोजित एक महिने पुरुषोत्तम महोत्सव अवलोकनमा पुगेका सभामुख अर्यालले यो देश नै बस्न लायक बन्ने बताएका हुन् ।

‘तमाम दिदी-भाइ, दाजुभाइहरू साँच्चै नै नेपाल फर्किने तयारी गर्नुस् । यो देश बन्छ । समृद्ध हुन्छ । यो देशमा सुशासन कायम हुन्छ । यो देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ । यो देश नेपाली नागरिकलाई बस्न लायक देश बन्छ,’ उनले भने, ‘सबै धर्म मान्नेहरूले सम्मानजनक रुपमा आफ्नो धर्म मान्न पाउनुहुन्छ । सबै आफ्नो परिवारसँग बस्न पाउने दिनको पर्खाइमा हुनुहुन्छ ।’

उनले आफूले नेपाली समाज र जनताले चाहेअनुसारको कानुन बनाउन अनवरत काम गर्ने पनि बताए ।

‘मैले पटकपटक आफ्नो कार्यक्रमहरूमा भन्ने गरेको छु- समाजले चाहेको कुरा, यो देशले चाहेको जस्तो कानुन, जनताका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न मेरो तर्फबाट एक सय प्रतिशत अनवरत निरन्तर काम हुनेछ,’ उनले थपे, ‘जनताले अबको केही वर्षमा पक्कै महसुस गर्नुहुनेछ- हामीहरू किन राजनीतिमा प्रवेश गरेका रहेछौं ।’

अर्यालले देशको संविधान र कानुनको पूर्ण पालना गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको धारण राखे ।

डीपी अर्याल
सम्बन्धित खबर

कांग्रेसले भन्यो- सभामुखको आदेशबिनै सांसद निकालियाे, सभामुखले भने- निकालिएकाे हाेइन

कोरियाली लगानीकर्तालाई नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न सभामुखको आग्रह

पूर्वाधार विकासमा राजनीति गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ : सभामुख अर्याल

सभामुख अर्याल भन्छन्– प्रयोगकर्तालाई थाहा नदिई विधेयक निर्माण हुनुहुन्न

सभामुखको भूमिकाप्रति आङ्देम्बेको असन्तुष्टि

सभामुखले भने – आकस्मिक समयको व्यवस्थापन गर्छु

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

