माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा, वेयर गेट सञ्चालन

२१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको वेयर गेट तयार भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १४ गते १९:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको वेयर गेट तयार भई औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ ।
  • नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क थेयङले जलविद्युत क्षेत्रमा नेपाल र कोरियाबीच सहकार्यको ठूलो सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
  • प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण भइरहेको नदी बहावमा आधारित यो आयोजना सन् २०२७ को मध्यसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

१४ जेठ, काठमाडौं । २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको वेयर गेट तयार भएको छ । नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क थेयङले बिहीबार रसुवामा आयोजित कार्यक्रममा वेयर गेटको औपचारिक उद्घाटन गरे ।

दूतावासका अनुसार नवीन प्रविधि समावेश गरिएको उक्त वेयर गेटको सफल सञ्चालनसँगै माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणतर्फ महत्वपूर्ण प्रगति भएको जनाएको छ।

समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत पार्कले गणतन्त्र कोरियाले विगत ५२ वर्षदेखि नेपालको दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको बताए।

उनले नेपालमा निर्माण भइरहेका तीन जलविद्युत आयोजनामा कोरियाली लगानी तथा वित्तीय साझेदारी रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल–कोरियाबीच सहकार्यको अझै व्यापक सम्भावना रहेको धारणा राखे।

नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिद्वारा निर्माणाधीन यो आयोजना नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएको परियोजना मानिन्छ।

नदी बहावमा आधारित यो आयोजना सन् २०२७ को मध्यसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। आयोजना ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटी लगानी संरचनामा निर्माण भइरहेको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण : संघीयता अभ्यासपछि तीनै तहका आर्थिक–सामाजिक सूचकमा सुधार

चीनको पर्यटन बजारमा नेपालको आरोग्य र साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन

भीमनारायण गोल्डकपको फाइनलमा आयोजक

सहकारीमा बेथिति : साधारणसभा उद्घाटन गर्न मन्त्रीलाई हेलिकप्टर

विदेशमा भएका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन सभामुखको आग्रह

नेकपा स्थानीय तह विभागको प्रशिक्षण : निर्वाचन लक्षित १० बुँदे कार्यदिशा पारित

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

