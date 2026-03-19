हर्क साम्पाङले फेसबुकबाट दिए संसद बैठक छोड्नुको प्रष्टोक्ति

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले बजेट भाषण चल्दाचल्दै संसद् बैठक छोडेर हिडेकोबारे प्रष्टोक्ति दिएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १७:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले बजेट भाषणका क्रममा संसद् बैठक छोडेर हिँडेको विषयमा स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
  • उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा ल्याउन र जवाफदेही बनाउन दबाब दिने उद्देश्यले बैठक छोडेको बताएका छन् ।
  • उनले फेसबुकमा "प्रधानमन्त्री आए । जवाफदेही बनाउने मेरो दबाव हो । त्यसैले उनैले सुनून् उनका बजेट भाषण भनेर हिँडे म चाहिँ" भनी लेखेका छन् ।

१५ जेठ, काठमाडौ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले बजेट भाषण चल्दाचल्दै संसद् बैठक छोडेर हिडेकोबारे प्रष्टोक्ति दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउने दबाव अन्तर्गत बैठक छोडेर हिडेको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री आए । जवाफदेही बनाउने मेरो दबाव हो । त्यसैले उनैले सुनून् उनका बजेट भाषण भनेर हिँडे म चाहिँ,’ साम्पाङले लेखेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिरहँदा अध्यक्ष साम्पाङले बैठक हल छोडेका थिए ।

बजेट प्रस्तुत हुँदाहुँदै बाहिरिए हर्क साम्पाङ

प्रधानमन्त्री बालेन नदेखेपछि हर्कले गरे संसद् बैठक बहिष्कार

कि प्रधानमन्त्रीलाई संसद्‍मा ल्याइयोस् कि मलाई संसद्‍बाट निकालियोस् : हर्क साम्पाङ

संसद्‍मा आज पनि हर्क साम्पाङले देखाए प्ले कार्ड

पार्टी कार्यक्रममा हर्क साम्पाङको तस्वीर अनिवार्य प्रयोग गर्न उर्दी

हर्क साम्पाङले भने– प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्दा राम्रो

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

