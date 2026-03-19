हर्क साम्पाङले फेसबुकबाट दिए संसद बैठक छोड्नुको प्रष्टोक्ति

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले बजेट भाषणका क्रममा संसद् बैठक छोडेर हिँडेको विषयमा स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
- उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा ल्याउन र जवाफदेही बनाउन दबाब दिने उद्देश्यले बैठक छोडेको बताएका छन् ।
- उनले फेसबुकमा "प्रधानमन्त्री आए । जवाफदेही बनाउने मेरो दबाव हो । त्यसैले उनैले सुनून् उनका बजेट भाषण भनेर हिँडे म चाहिँ" भनी लेखेका छन् ।
१५ जेठ, काठमाडौ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले बजेट भाषण चल्दाचल्दै संसद् बैठक छोडेर हिडेकोबारे प्रष्टोक्ति दिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउने दबाव अन्तर्गत बैठक छोडेर हिडेको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री आए । जवाफदेही बनाउने मेरो दबाव हो । त्यसैले उनैले सुनून् उनका बजेट भाषण भनेर हिँडे म चाहिँ,’ साम्पाङले लेखेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिरहँदा अध्यक्ष साम्पाङले बैठक हल छोडेका थिए ।
