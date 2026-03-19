जलनको उपचारका लागि वीर र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता विस्तार गरिने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले संघीय तथा विशिष्टीकृत अस्पतालहरूमा जलन विभाग स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
- बजेट वक्तव्यमार्फत वीर र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी जलनको सघन उपचार गरिने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।
१५ जेठ, काठमाडौं । संघीय अस्पताल र विशिष्टीकृत अस्पतलामा जलन विभागको स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलनको सघन उपचारका लागि वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने बताए ।
