स्वास्थ्य संस्थामा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने घोषणा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
- स्वास्थ्य संस्थाहरूको रियल टाइम अनुगमनका लागि सरकारले एक नागरिक एक डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने बताए ।
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा सुलभ फार्मेसी सञचालन गर्ने बताए ।
सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रियल टाइम अनुगमनका लागि एक नागरिक एक डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली कार्यन्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । यद्यपि यो कार्यक्रम यसभन्दा अगाडिका बजेटमा पनि समेट्दै आएको छ । तर कार्यावन्यन भने हुन सकेको छैन ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने अर्थमन्त्री वाग्लले बताए ।
