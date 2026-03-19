महिला अधिकार संरक्षणका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यक : आङदेम्बे

१६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण समुदायले साझा प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
आठौं राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा शनिबार शुभकामना वक्तव्य जारी गरेर उनले राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण समुदायले साझा प्रतिबद्धताका साथ काम गरेर महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
महिलाको क्षमता, सिर्जनशीलता, नेतृत्व र योगदान राष्ट्र निर्माणका आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै आङ्देम्बेले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्वले मात्रै समावेशी, न्यायपूर्ण र समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकिने बताएका छन् ।
संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समान अवसरको सुनिश्चितता तथा महिलाको आत्मनिर्भरता र सशक्तीकरण आजको प्रमुख आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ ।
‘दिवसले महिला अधिकारप्रति थप जागरण फैलाउँदै लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रालाई अझ सुदृढ बनाउन प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु,’ दलका नेता आङ्देम्बेले भनेका छन् ।
