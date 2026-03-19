एमाले प्रचार प्रमुखमा निरज आचार्य, चौतारी इन्चार्ज रामकुमारी झाँक्री

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेले अपानि–२ मार्फत निरज आचार्यलाई प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ ।
- एमालेले सोही अपानिमार्फत नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रेस चौतारी नेपालको इन्चार्ज तोकेको छ ।
१६ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी निरज आचार्यलाई दिएको छ ।
अपानि–२ मार्फत आचार्यलाई प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी यसअघि निर्वाचन विभाग प्रमुख थिए ।
युवा संघ पुष्ठभूमिका आचार्यलाई निर्वाचन विभाग प्रमुखकै प्रस्ताव गरिएको थियो । तर अपानि मार्फत उनको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ ।
अपानिले रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रेस चौतारी नेपालको इन्चार्ज तोकेको छ । यसअघि प्रचार विभाग प्रमुख नै चौतारीको पनि इन्चार्ज रहने गर्थ्यो । तर यसपटक अलगअलग व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर अपानि जारी गरिएको छ ।
