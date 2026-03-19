कांग्रेस सबैभन्दा बढी समावेशी दल हो : सहमहामन्त्री जबरा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री उदय शमशेर जबराले नेपाली कांग्रेस अन्य राजनीतिक दलको तुलनामा सबैभन्दा बढी समावेशी रहेको दाबी गरे ।
- नेपाल थारु संघको प्रथम महाधिवेशनमा उनले पार्टीको नीति र संरचनाले थारु समुदायलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए ।
- सहमहामन्त्री जबराले कांग्रेसले थारु समुदायका नेताहरूलाई नेतृत्वको मुख्य तह र राजकीय पदमा स्थापित गरेको दाबी गरे ।
१६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री उदय शमशेर जबराले नेपाली कांग्रेस अन्य राजनीतिक दलको तुलनामा सबैभन्दा बढी समावेशी रहेको दाबी गरेका छन् ।
नेपाल थारु संघको प्रथम महाधिवेशनलाई शनिवार सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीको नीति र संरचनाले थारु समुदायलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए ।
नेपाल थारु संघलाई कांग्रेसको सबैभन्दा कान्छो भ्रातृ संगठनको रूपमा चिनाउँदै सहमहामन्त्री जबराले छोटो अवधिमै सबै जिल्ला अधिवेशनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु गौरवको विषय भएको उल्लेख गरे ।
२०७९ साल माघ ४ गते अध्यक्षको मनोनयन भएपश्चात विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद संघले सांगठनिक स्वरुप ग्रहण गरेको र अहिले ऐतिहासिक महाधिवेशनको चरणमा आइपुगेको उनले जानकारी दिए ।
जबराले अन्य राष्ट्रिय दलहरूको तुलनामा काँग्रेसले थारु समुदायका नेताहरूलाई नेतृत्वको मुख्य तहमा स्थापित गरेको दाबी गरे ।
‘बहुदलीय व्यवस्था आउनुअघि नै कांग्रेसले पर्शुनारायण चौधरीलाई महामन्त्री बनाएको थियो । पार्टीको केन्द्रिय उपाध्यक्षमा विजयकुमार गच्छदार, सहमहामन्त्रीमा उमाकान्त चौधरी र हाल योगेन्द्र चौधरी हुनुहुन्छ । यो समावेशिता एमाले, माओवादी वा रास्वपा जस्ता अन्य दलहरूमा देखिँदैन,’ उनले भने ।
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा थारु समुदायकै डिल्ली चौधरीलाई नियुक्त गरेर काँग्रेसले समावेशिताको ज्वलन्त उदाहरण पेश गरेको उनको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4