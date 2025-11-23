ललितपुर १ मा मतान्तर घटाउँदै रास्वपा, उदयशमशेर साढे ६ सय मतले अगाडि

२२ फागुन, काठमाडौं । ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ मा रास्वपाले मतान्तर घटाउँदै लगेको छ ।
आज बेलुकी ८ बजेसम्मको मतगणनामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार उदय शमशेर जबरा र रास्वपा उम्मेदवार बुद्धरत्न महर्जनबीच साढे ६ सय मतको मात्रै अन्तर छ ।
कांग्रेसका जबराले ६ हजार ६८५ मत पाउँदा रास्वपाका महर्जनले ६ हजार ३३ मत पाएका छन् ।
नेकपा एमालेका उम्मेदवार चेतनाथ सन्जेलले ३ हजार ९६६ मत पाएका छन् ।
