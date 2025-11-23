+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ललितपुर १ मा मतान्तर घटाउँदै रास्वपा, उदयशमशेर साढे ६ सय मतले अगाडि

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते २०:१०

२२ फागुन, काठमाडौं । ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ मा रास्वपाले मतान्तर घटाउँदै लगेको छ ।

आज बेलुकी ८ बजेसम्मको मतगणनामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार उदय शमशेर जबरा र रास्वपा उम्मेदवार बुद्धरत्न महर्जनबीच साढे ६ सय मतको मात्रै अन्तर छ ।

कांग्रेसका जबराले ६ हजार ६८५ मत पाउँदा रास्वपाका महर्जनले ६ हजार ३३ मत पाएका छन् ।

नेकपा एमालेका उम्मेदवार चेतनाथ सन्जेलले ३ हजार ९६६ मत पाएका छन् ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
उदय शमशेर जबरा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ बुद्धरत्न महर्जन रास्वपा ललितपुर १
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सर्लाही-४ : गगनभन्दा अमरेस १९ सय बढी मतले अगाडि

सर्लाही-४ : गगनभन्दा अमरेस १९ सय बढी मतले अगाडि
ओखलढुंगामा एमालेकी थापाको अग्रता कायमै

ओखलढुंगामा एमालेकी थापाको अग्रता कायमै
दार्चुलामा मतगणना सुरु

दार्चुलामा मतगणना सुरु
कोशीमा रास्वपालाई हर्क साम्पाङको अवरोध, ६ निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता

कोशीमा रास्वपालाई हर्क साम्पाङको अवरोध, ६ निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता
जाजरकोटमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार बुढाको अग्रता कायमै

जाजरकोटमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार बुढाको अग्रता कायमै
पर्सा-४ मा कांग्रेसका रिजालभन्दा रास्वपाका शाक्य तेब्बर मतले अगाडि

पर्सा-४ मा कांग्रेसका रिजालभन्दा रास्वपाका शाक्य तेब्बर मतले अगाडि

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित