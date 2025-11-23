सर्लाही-४ : गगनभन्दा अमरेश १९ सय बढी मतले अगाडि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सर्लाही ४ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत रास्वपाका उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंहले मतान्तर बढाइरहेका छन्।
- कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले २ हजार ५३० मत ल्याएर सिंहलाई पछ्याइरहेका छन्।
- नेकपा एमालेका अमनिस कुमार यादवले ६४३ मत ल्याएका छन्।
२२ फागुन, सर्लाही । बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत सर्लाही ४ मा रास्वपाका उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंहले मतान्तर बढाइरहेका छन् ।
उनले ४ हजार ४९६ मत ल्याएका छन् ।
पछिल्लो मतगणनाअनुसार कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले २ हजार ५३० मत ल्याएर सिंहलाई पछ्याइरहेका छन् । त्यस्तै नेकपा एमालेका अमनिस कुमार यादवले ६४३ मत ल्याएका छन् ।
