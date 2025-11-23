+
ओखलढुंगामा एमालेकी थापाको अग्रता कायमै

उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का विश्वराज पोखरेलले ९४५ मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते १९:५२

२२ फागुन, ओखलढुंगा । ओखलढुङ्गामा नेकपा एमालेकी अस्मिता थापाले हालसम्म अग्रता कायम गरेकी छन् । आफ्नै गृहपालिका लिखु गाउँपालिकाका ५ वटा वडाको मतगणना गर्दा थापा एक हजार ४०५ मतसहित अग्रता लिएकी हुन् ।

उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का विश्वराज पोखरेलले ९४५ मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन् । नेपालीका कांग्रेसका कुमार लुइँटेल ६८३ मतसहित तेस्रो स्थानमा रहँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अम्बीर गुरुङ ५४३ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन् । लिखु गाउँपालिकामा अझै ४ वडाको मतगणना बाँकी छ ।

