+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ओखलढुंगा राई दम्पती हत्या : १५ दिनपछि काठमाडौंबाट समातिए २ अभियुक्त

खाट छेउको भुईंमा सिरक ओडेको अवस्थामा राई दम्पती मृत भेटिएका थिए । हत्यामा प्रयोग भएको कोदालो समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २५ गते १६:४२

२५ माघ, काठमाडौं । ओखलढुंगामा भएको राई दम्पती हत्याका अभियुक्त १५ दिनपछि काठमाडौंबाट पक्राउ परेका छन् ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले राई दम्पती हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा काठमाडौंबाट १७ वर्षीय किशोरसहित २ जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा ओखलढुंगाकै चिशंखुगढी गाउँपालिका–६ घर भएका ३४ वर्षीय धनबहादुर राना मगर र एक १७ वर्षीय किशोर छन् ।

उनीहरूले चिशंखुगढी गाउँपालिका–६ का ८१ वर्षीय चन्द्रविक्रम राई र उनकी श्रीमती ८० वर्षीया चन्द्रमाया राईको १२ माघको राति हत्या गरेको पाइएको प्रहरीले बताएको छ । लुट्ने उद्देश्यले उनीहरू काठमाडौंदेखि ओखलढुंगा गएर हत्या गरेको पाइएको सीआईबीले बताएको छ ।

खाट छेउको भुईंमा सिरक ओडेको अवस्थामा राई दम्पती मृत भेटिएका थिए । हत्यामा प्रयोग भएको कोदालो समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओखलढुंगामा दुई महिनापछि उस्तै प्रकृतिको अर्को दम्पती हत्या, गिरोह हिरासतमै

पक्राउ परेकाहरुको कोठाबाट प्रहरीले मृतक राईले प्रयोग गर्ने मोबाइल, प्रतिवादीहरुले प्रयोग गर्ने २ थान मोबाइल, लुटिएका १५९ थान रिचार्ज कार्ड, मृतक राईबाट लुटिएको कानको मारवाडी १ जोर र १ थान सिक्री बरामद भएका छन् । सी माला, नगद १२ हजार पनि बरामद भएको छ ।

अन्य व्यक्तिहरूले थाहा पाउन सक्नछन् भनेर उनीहरू रातको समयमा राई दम्पतीको गाउँ गएको र राति नै हत्या गरेर फरार भएको पाइएको छ । काठमाडौं आउने क्रममा बसको टिकट काट्दा समेत वास्तविक नाम ढाँटेर अर्कै नामबाट टिकट लिएको पाइएको छ ।

पक्राउ परेका दुुवै जनालाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि ओखलढुंगा पठाइएको छ ।

यसअघि पनि १५ पुसमा चिशंखुगढी गाउँपालिका–६ मा नै किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका ६० वर्षीय शोभितमान थापा मगर र उनकी ६० वर्षकै श्रीमती रत्नमाया थापा मगरेको हत्या भएको थियो । लुटपाटका लागि हत्या भएको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो ।

यो हत्यामा ओखलढुंगाको चिसाङ्ग गाउँपालिका–३ दियालेका २८ वर्षीय मिलन भनिने संगम राई, सोही गाउँपालिका–४ का ४० वर्षीय विनोद राई, सोही गाउँपालिका–४ का ४० वर्षीय प्रकाश भुजेल र चिसाङ–४ कै ३० वर्षीय दार्जे भनिने अशोक भुजेल पक्राउ परेका थिए । उनीहरू पुर्पक्षमा अहिले कारागारमा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

असुरक्षित भएको भन्दै भदौरे गाउँको भेलाले गर्‍यो ‘नो भोट’ को निर्णय, नेकपाको फरक मत
ओखलढुंगा हत्या
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

असुरक्षित भएको भन्दै भदौरे गाउँको भेलाले गर्‍यो ‘नो भोट’ को निर्णय, नेकपाको फरक मत

असुरक्षित भएको भन्दै भदौरे गाउँको भेलाले गर्‍यो ‘नो भोट’ को निर्णय, नेकपाको फरक मत
ओखलढुंगामा दुई महिनापछि उस्तै प्रकृतिको अर्को दम्पती हत्या, गिरोह हिरासतमै

ओखलढुंगामा दुई महिनापछि उस्तै प्रकृतिको अर्को दम्पती हत्या, गिरोह हिरासतमै
ओखलढुंगामा नेकपाका गुरुङलाई समर्थन गर्दै तामाङले फिर्ता लिए उम्मेदवारी

ओखलढुंगामा नेकपाका गुरुङलाई समर्थन गर्दै तामाङले फिर्ता लिए उम्मेदवारी
ओखलढुंगामा ३ स्वतन्त्रसहित १६ जनाको उम्मेदवारी

ओखलढुंगामा ३ स्वतन्त्रसहित १६ जनाको उम्मेदवारी
लेनदेनमा मिल्यो एमाले धनकुटा र ओखलढुंगाको प्रतिनिधि छनोट विवाद

लेनदेनमा मिल्यो एमाले धनकुटा र ओखलढुंगाको प्रतिनिधि छनोट विवाद
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट विवाद : धनकुटा र ओखलढुंगाको निर्वाचन केन्द्रले गर्‍यो बदर

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट विवाद : धनकुटा र ओखलढुंगाको निर्वाचन केन्द्रले गर्‍यो बदर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित