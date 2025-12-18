ओखलढुंगा राई दम्पती हत्या : १५ दिनपछि काठमाडौंबाट समातिए २ अभियुक्त

२५ माघ, काठमाडौं । ओखलढुंगामा भएको राई दम्पती हत्याका अभियुक्त १५ दिनपछि काठमाडौंबाट पक्राउ परेका छन् ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले राई दम्पती हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा काठमाडौंबाट १७ वर्षीय किशोरसहित २ जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा ओखलढुंगाकै चिशंखुगढी गाउँपालिका–६ घर भएका ३४ वर्षीय धनबहादुर राना मगर र एक १७ वर्षीय किशोर छन् ।
उनीहरूले चिशंखुगढी गाउँपालिका–६ का ८१ वर्षीय चन्द्रविक्रम राई र उनकी श्रीमती ८० वर्षीया चन्द्रमाया राईको १२ माघको राति हत्या गरेको पाइएको प्रहरीले बताएको छ । लुट्ने उद्देश्यले उनीहरू काठमाडौंदेखि ओखलढुंगा गएर हत्या गरेको पाइएको सीआईबीले बताएको छ ।
खाट छेउको भुईंमा सिरक ओडेको अवस्थामा राई दम्पती मृत भेटिएका थिए । हत्यामा प्रयोग भएको कोदालो समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ ।
पक्राउ परेकाहरुको कोठाबाट प्रहरीले मृतक राईले प्रयोग गर्ने मोबाइल, प्रतिवादीहरुले प्रयोग गर्ने २ थान मोबाइल, लुटिएका १५९ थान रिचार्ज कार्ड, मृतक राईबाट लुटिएको कानको मारवाडी १ जोर र १ थान सिक्री बरामद भएका छन् । सी माला, नगद १२ हजार पनि बरामद भएको छ ।
अन्य व्यक्तिहरूले थाहा पाउन सक्नछन् भनेर उनीहरू रातको समयमा राई दम्पतीको गाउँ गएको र राति नै हत्या गरेर फरार भएको पाइएको छ । काठमाडौं आउने क्रममा बसको टिकट काट्दा समेत वास्तविक नाम ढाँटेर अर्कै नामबाट टिकट लिएको पाइएको छ ।
पक्राउ परेका दुुवै जनालाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि ओखलढुंगा पठाइएको छ ।
यसअघि पनि १५ पुसमा चिशंखुगढी गाउँपालिका–६ मा नै किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका ६० वर्षीय शोभितमान थापा मगर र उनकी ६० वर्षकै श्रीमती रत्नमाया थापा मगरेको हत्या भएको थियो । लुटपाटका लागि हत्या भएको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो ।
यो हत्यामा ओखलढुंगाको चिसाङ्ग गाउँपालिका–३ दियालेका २८ वर्षीय मिलन भनिने संगम राई, सोही गाउँपालिका–४ का ४० वर्षीय विनोद राई, सोही गाउँपालिका–४ का ४० वर्षीय प्रकाश भुजेल र चिसाङ–४ कै ३० वर्षीय दार्जे भनिने अशोक भुजेल पक्राउ परेका थिए । उनीहरू पुर्पक्षमा अहिले कारागारमा छन् ।
