पर्सा-४ मा कांग्रेसका रिजालभन्दा रास्वपाका शाक्य तेब्बर मतले अगाडि

२२ फागन, काठमाडौं । पर्सा क्षेत्र नम्बर ४ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का टेकबहादुर शाक्यले फराकिलो अग्रता बनाएका छन् ।
पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार शाक्यले २ हजार ६७७ मत ल्याएर अग्रता बनाएका छन् ।
उनलाई नेपाली कांग्रेसका रमेश रिजालले पछ्याइरहेका छन् । रिजालले ८८१ मत प्राप्त गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका जालिम मियाँ मंसुरी तेस्रो स्थानमा छन् । उनले ४४२ मत प्राप्त गरेका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का जयप्रकाश थारूले २६४ मत ल्याएका छन् ।
