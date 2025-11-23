हुम्लामा मतगणना सुरु

२२ फागुन, हुम्ला । हुम्लामा अहिले राति ९ बजेपछि मतगणना सुरु भएको छ । जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अहिले मतगणना चलिरहेको छ ।
ताजाँकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ को मतपेटिका खोलेर मतगणना सुरु गरिएको हो । बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनपछि शुक्रबार मतपेटिका संकलन गरेर साँझ सदरमुकाम सिमकोट पुर्याएपछि बल्ल मतगणना सुरु गरिएको हो ।
हुम्लाका ६ वटा मतदानस्थलबाट हेलिकप्टरबाट मतपेटिका सुरक्षित रूपमा ल्याएर मतगणना सुरु गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत नीलकण्ठ बरालले बताए ।
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4