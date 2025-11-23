बझाङमा कांग्रेस सहमहामन्त्री पछि परे, एमालेका महरलाई अग्रता

२२ फागुन, बझाङ । बझाङमा प्रारम्भिक रुझानमा अगाडि देखिएका नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेही पछिल्ला अपडेटमा भने पछाडि परेका छन् ।
निर्वाचन आयोगकाअनुसार हालसम्मको गणनामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार ऐनबहादुर महरले रसाइलीलाई पछाडि पारेका हुन् । पछिल्लो अपडेटअनुसार महरले ४ हजार २९० मतसहित अग्रता लिइरहेका छन् ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री रसाइलीको तीन हजार ९०९ मत छ । रास्वपाका शैलेशकुमार सिंह दुई हजार ८११ मतसहित तेस्रो छन् भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी दुई हजार ४२२ मत छ ।
