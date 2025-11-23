हुम्लामा नेकपाका रोकायालाई प्रारम्भिक अग्रता, टासी ल्हाजोमलाई ४ मत

२२ फागुन, हुम्ला । हुम्लाको प्रारम्भिक मतपरिणाम आएको छ । शुक्रबार राति ९ बजेबाट सुरु भएको मतगणनामा प्रारम्भिक ८१४ मतको गणना भएर नतिजा सार्वजनिक भएको छ ।
जसअनुसार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का दीपेन्द्र रोकायाले ४०४ मतसहित अग्रता लिएका छन् । दोस्रो स्थानमा नेकपा एमालेका दल फडेरा छन् । फडेराले २३३ मत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसका जयपति रोकायाले १६६ मत ल्याएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)की उम्मेदवार टासी ल्हाजोमले भने ४ मत मात्रै प्राप्त गरेकी छन् ।
